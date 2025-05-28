Долар раптово пішов у піке після чотириденного 'зльоту': новий курс валют

Курс долара впав вперше після чотирьох днів зростання.

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Курс долара раптово "пішов униз" / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 29 травня

Який курс євро встановив НБУ

Що відбувається на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив офіційний курс долара США на четвер, 29 травня. Це перше зниження курсу після чотирьох днів поспіль зростання американської валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 29 травня 2025 року встановлено на рівні 41,5903 гривень за 1 долар, що на 0,0855 гривень менше порівняно з попереднім показником. Це свідчить про незначне зміцнення національної валюти.

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Євро також подешевшав на 29 травня. Офіційний курс становитиме 47,0761 гривень за 1 євро. Тобто гривня зміцнилася на 23 копійки.

За даними регулятора, на міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара склали 41,55–41,58 грн за долар, а щодо євро – 47,02–47,04 грн за євро. Водночас на готівковому валютному ринку курс долара залишився без змін — 41,80 гривень за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на середу, 28 травня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 41,68 грн/дол., гривня послабилася на 11 копійок. Курс євро — 47,31 грн, гривня втратила 1 копійку.

Також у червні курс долара в Україні залишатиметься стабільним, але з можливим поступовим зростанням до 42 грн, вважає директор департаменту фінансових ринків Глобус Банку Тарас Лєсовий. За його прогнозом, долар торгуватиметься в межах 41,6–42 грн, євро — 45,5–47 грн.

Як повідомляв Главред, голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що концепція дизайну гривні, затверджена ще в 1992 році, застаріла та потребує переосмислення. НБУ пропонує започаткувати всеукраїнське обговорення оновленого вигляду національної валюти, яка має відображати сучасну історію, цінності та відхід від усього, що пов’язує Україну з Росією.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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