В 50 гривень не вкластись: в Україні вдвічі подорожчав сезонний овоч

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- В Україні подорожчала молода картопля
- Ціна за кілограм сягає майже 100 гривень
Сезон молодої картоплі не за горами, але ціни на цей овоч не тішать українців. Згідно з даними Мінфіну, вони досягли рекордних показників.
Попри розширення вибору молодої картоплі на ринку, ціни на неї продовжують стрімко зростати. Станом на кінець травня вони варіюються в межах від 69,90 до 93 гривень за кілограм.
Середня ціна на молоду картоплю в Україні становить 84,30 гривні за кілограм, в той час як у квітні таку ж кількість сезонного овоча можна було придбати за 42,60 гривні.
Таким чином всього за місяць ціна на молоду картоплю зросла вдвічі і наразі залишається невідомим те, чи не триматиметься ця тенденція і надалі.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почали фіксувати зниження цін на черешню. За останні дні середня вартість кілограма знизилась із 200 до 150 гривень, однак радіти рано.
Раніше стало відомо, що в Україні знизились ціни на цукор. Середня ціна на кристалічний цукор у травні склала 33,29 гривні за кілограм, що на 11 копійок менше порівняно з квітневими показниками, коли вартість трималася на рівні 33,40 гривні.
Напередодні аналітик Георгій Кухалейшвілі повідомив, що в Україні стабілізувались ціни на молоко. В середньому, продукт коштує 15,97 грн/кг, що на 3 коп. менше, ніж місяць тому.
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