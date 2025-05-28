В 50 гривень не вкластись: в Україні вдвічі подорожчав сезонний овоч

Ціни на овоч, сезон якого на носі, буквально за місяць зросли вдвічі.

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Українцям доведеться чимало заплатити за сезонну картоплю цьогоріч / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні подорожчала молода картопля

Ціна за кілограм сягає майже 100 гривень

Сезон молодої картоплі не за горами, але ціни на цей овоч не тішать українців. Згідно з даними Мінфіну, вони досягли рекордних показників.

Попри розширення вибору молодої картоплі на ринку, ціни на неї продовжують стрімко зростати. Станом на кінець травня вони варіюються в межах від 69,90 до 93 гривень за кілограм.

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Середня ціна на молоду картоплю в Україні становить 84,30 гривні за кілограм, в той час як у квітні таку ж кількість сезонного овоча можна було придбати за 42,60 гривні.

Таким чином всього за місяць ціна на молоду картоплю зросла вдвічі і наразі залишається невідомим те, чи не триматиметься ця тенденція і надалі.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почали фіксувати зниження цін на черешню. За останні дні середня вартість кілограма знизилась із 200 до 150 гривень, однак радіти рано.

Раніше стало відомо, що в Україні знизились ціни на цукор. Середня ціна на кристалічний цукор у травні склала 33,29 гривні за кілограм, що на 11 копійок менше порівняно з квітневими показниками, коли вартість трималася на рівні 33,40 гривні.

Напередодні аналітик Георгій Кухалейшвілі повідомив, що в Україні стабілізувались ціни на молоко. В середньому, продукт коштує 15,97 грн/кг, що на 3 коп. менше, ніж місяць тому.

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