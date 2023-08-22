Право на знижку на оплату комуналки: хто має право і скільки "відмінусується" з квитанцій

В Україні ряд пільгових категорій населення має право на знижку на оплату комуналки в розмірі від 25% до 100%.

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Частина українців мають право на знижку по оплаті комуналки / Колаж фото УНІАН

В Україні деякі категорії населення має право на знижку на оплату комунальних послуг у розмірі від 25% до 100%. Знижка надається тільки в межах нормативу споживання, при цьому в деяких випадках на неї мають право тільки ті сім'ї, де дохід на одного члена становить не перевищує 3760 грн.

Як повідомляє портал "Газправда", закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" встановлює різний відсоток знижки на комунальні послуги залежно від присвоєної пільгової категорії.

Наприклад:

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Учасник бойових дій - 75% знижки;

Учасник війни - 50%;

Особа з інвалідністю, отриманою внаслідок війни - 100%;

Член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, захисників і захисниць України - 50%;

Особа з особливими заслугами перед Батьківщиною - 100%;

Батьки померлого з особливими заслугами - 100%;

Вдова (Вдівець) особи з особливими нагородами – 100%.

Як кажуть чиновники, деякі пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну людину за попередні шість місяців не перевищує величину доходу, яке дає право на податкову соцпільгу. Наприклад, в нинішньому році середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну людину за попередні півроку не повинен перевищувати 3760 грн.

Як кажуть чиновники Пенсійного фонду (а саме вони призначають пільги), стовідсоткову знижку можуть оформити такі українці:

ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною;

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах та СМТ;

особи, які проживали сільській місцевості та селищах міського типу, які раніше працювали в музеях, державних і комунальних закладах культури, а також у навчальних закладах сфери культури.

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