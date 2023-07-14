Вигівського призначили новим керівником Нацполіції України: що про нього відомо

Іван Вигівський працює в органах внутрішніх справ від 1999 року.

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Кабмін призначив нового керівника Національної поліції / колаж: Главред, фото: УНІАН, МВС

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про те, що 14 липня Кабінет міністрів призначив головою Національної поліції Івана Вигівського.

Відомо, що від 20 січня 2023 року Іван Вигівський виконував тимчасові обов'язки голови Нацполіції замість Ігоря Клименка, який очолив МВС України після загибелі Дениса Монастирського в катастрофі гелікоптера у Броварах, передає ТСН.

До свого нового призначення Вигівський від серпня 2021 року очолював Головне управління Національної поліції у місті Києві.

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43-річний генерал поліції 3-го рангу Іван Вигівський працює в органах внутрішніх справ від 1999 року. Починав роботу на посаді слідчого Очаківського міськрайонного відділу управління МВС в Миколаївській області. У 2020-21 роках очолював ГУ НПУ в Полтавській області.

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