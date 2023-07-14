'Україна досягне великого успіху на фронті': розвідка Естонії дала прогноз війні

У розвідці розкрили, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості.

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ЗСУ досягне великого успіху на фронті / колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Керівник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марґо Гросберг повідомив, що найближчим часом Україна може розраховувати на великий успіх на фронті.

У розвідці Естонії повідомили, що про це свідчать дії українських військ під час контрнаступу та ознаки ускладнень для окупаційної армії Росії, передає ERR.

Полковник Марґо Гросберг розповів про тактику ЗСУ зі знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами, про успіхи в районах під Бахмутом і про те, що російські резерви вичерпуються.

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"Усе це говорить про те, що українці близькі до великого успіху", - сказав Гросберг.

За словами керівника розвідцентру, підготовчі наступальні операції українських військових спрямовані на те, щоб обмежити російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву. З цією ж метою атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російської армії в тилу.

Естонський полковник також розповів про те, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста.

Крім того, великий вплив має той факт, що російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни і досі прив'язані до міста, зазнають втрат і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв. Враховуючи, що "ВДВ" - це "елітний російський підрозділ", бійці якого мають високий бойовий дух, така тактика виснаження, безумовно, позначається на їхній мотивації.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що українські бійці просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку. Українська армія продовжує наступальну операцію та має успіхи на фронті.

ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Олександра Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

Попри тяжкі бої, ЗСУ наступають та просуваються на Бахмутському напрямку. Ганна Маляр повідомила, що за останні тижні ЗСУ на півдні підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога.

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