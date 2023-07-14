Світан розкрив, чи можуть Україну примусити до замороження війни

Українська нація буде воювати з росіянами до їхнього повного знищення на нашій території, вважає Роман Світан.

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Світан розповів про можливе замороження війни в Україні / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, скріншот: відео Youtube

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду розповів про те, чи загрожує Україні заморозка конфлікту.

"Ні, однозначно ні. Те, що сталося на Донбасі в 2014 році, коли українська правоохоронна система примусила донецьких і добробати, які почали воювати з росіянами, втекти звідти, а це півтора мільйона осіб, які вже десять років теліпаються де попало. А добробати просто розсадили по тюрмах, щоб сильно не галасували. Зараз практично вся країна, кілька десятків мільйонів осіб, прийняла на себе удари російських ракет, загинуло вже більше сотні тисяч осіб, через фронт пройшло вже більше мільйона осіб. Тобто вже неможливо ніякими репресивними методами задавити всю цю масу, наказати сидіти рівно і тихо. Такого просто не буде", - пояснив військовий експерт.

Світан наголосив, що українська нація буде воювати з росіянами до їхнього повного знищення на нашій території, а потім до повного розвалу Російської імперії.

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"Немає механізму примусити Україну до заморожування. Хотілки багато у кого є, весь світ хоче, щоб українці заспокоїлися і не воювали, проковтнули сто тисяч смертей, проковтнули сотні мільярдів доларів втрат і тощо. Всі цього хочуть. Але немає механізму, щоб це зробити. У 2014-му механізм був, який дозволив задавити донецьких і добробати. Зараз це просто неможливо зробити. На Заході навіть армії такої немає, щоб задавити українську націю", - додав полковник запасу.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Замороження війни в Україні

Нагадаємо, що війну в Україні можуть заморозити через виснаження Заходу. Війна Росії проти України може перетворитися на заморожений конфлікт через виснаження сил, можливостей і підтримки та уваги з боку західних країн, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Мета РФ - заморозити війну, для цього в хід йдуть методички КДБ. РФ контролює пацифістські організації, які пропагують тези про те, що війна в Україні відбувається через те, що Захід постачає Україні зброю.

Україна ніколи не піде на діалог із РФ, якщо вона не забере війська. Україна в жодному разі не погодиться на сценарій замороженої війни з країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський британським журналістам.

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