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Популярний мобільний оператор помітно підвищив тарифи: які подорожчали

Дмитро Відоменко
2 червня 2024, 10:56
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Популярний мобільний оператор Vodafone підвищив для українців вартість цілої низки своїх тарифів. При цьому досить істотно - на 220-330 грн.
Тариф, Водафон
Водафон підвищив частину тарифів / колаж Главред, фото УНІАН і Vodafone

Відомий український оператор мобільного зв'язку Vodafone помітно підвищив вартість низки своїх тарифів. Про це повідомили представники самої компанії.

Підвищення відбулися 31 травня і торкнулися послуги "Рік без абонплат" пропозицій лінійки Joice.

Там окремо зазначили, що, зокрема, підвищені були тарифи:

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  • Vodafone Joice Start;
  • Vodafone Joice Pro;
  • Vodafone Joice Max.

При цьому в операторі підкреслили - помітно змінюється вартість лише нових підключень. Тобто клієнтам, які вже оплатили послугу раніше, не доведеться платити додаткових коштів.

    Загалом же з 31 травня 2024 року вартість тарифів така:

    • Vodafone Joice Start - 2 200 грн;
    • Vodafone Joice Pro - 2 860 грн;
    • Vodafone Joice Max - 3 630 грн.

    Удари Росії по Україні та відключення світла

    З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

    Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

    Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

    Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

    Підвищення тарифів в Україні - які будуть тарифи з 1 червня

    Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на початку літа в Україні не очікується дефіциту палива, зокрема бензину, і відповідного підвищення цін. Про це повідомив Олександр Хмелевський в ексклюзивному коментарі "Главреду".

    З 1 червня 2024 року тариф на газ в Україні залишиться незмінним. Постачальники газу вирішили продовжити чинні ціни. У "Нафтогазу України" 1 кубометр газу коштуватиме 7,96 грн.

    За даними Держкомстату, за минулий рік, із квітня 2023-го до квітня 2024-го, ціни на комунальні послуги в Україні зросли загалом на 12,9%. Зокрема, вартість електроенергії підвищилася на 69,7%, тоді як ціни на деякі послуги ЖКГ залишилися незмінними. Тариф на послуги з управління багатоквартирними будинками зріс на 5,1%, утримання та ремонт житла подорожчали на 3,2%, а прибирання сміття - на 1,6%.

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