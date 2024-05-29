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Чи чекати в червні серйозного подорожчання бензину в червні: прогноз експерта

Дмитро Відоменко
29 травня 2024, 17:16
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Як нагадав експерт, Кабмін подав у Раду законопроєкт, що передбачає наближення акцизів в Україні до рівня ЄС. І це на цінах на пальне одразу позначиться.
Бензин, каністра
Що буде з цінами на бензин: експертний прогноз / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

На початку літа в Україні не очікується і дефіциту палива (бензину насамперед) - і відповідно, його подорожчання. Про це розповів в ексклюзивному коментарі "Главреду" Олександр Хмелевський.

"Дефіцит палива в червні не очікується. За перші чотири місяці 2024 року Україна імпортувала 2,3 млн тонн бензину і дизеля (хоча це на 7 % менше, ніж 2023 року - проте на 9 % більше, ніж 2021 року). [...] Зниження постачання нафтопродуктів в Україну найближчими місяцями не очікується. Ходять чутки, що через ухвалення нового закону про мобілізацію, водії бензовозів боятимуться виходити в рейси, що призведе до перебоїв у постачанні. Проте основна маса імпорту пального в Україну здійснюється залізничним транспортом. Тому, навіть якщо імпорт пального автотранспортом скоротиться, то залізниця може замістити непоставлені обсяги", - сказав він.

Хто такий Олександр Хмелевський?

Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки.

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Освіта: Київський Національний Університет імені Т.Г.Шевченка, спеціальність - "політична економія".

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України.

Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

Але, як нагадав Хмелевський, у травні Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт №11256, який передбачає поступове наближення акцизів в Україні до рівня ЄС. Якщо парламент його схвалить, то ціни напевно підуть вгору.

"Якщо Верховна Рада найближчим часом ухвалить цей законопроєкт, то акцизи і відповідно ціни на пальне можуть зрости вже з 1 липня. Однак, цілком можливо, розгляд законопроєкту затягнеться і підвищення акцизів відбудеться дещо пізніше. Законопроєкт передбачає, що акцизи на бензин зростуть з 213,5 євро за тисячу літрів до 242,6 євро, а акцизи на дизельне пальне - з 139,5 євро за тисячу літрів до 177,6 євро, акцизи на скраплений газ з 52 євро за тисячу літрів до 55,6 євро. Наступне підвищення акцизів очікується з 1 січня. Якщо Верховна Рада схвалить запропоновані Кабміном акцизи, то ціни на паливо можуть зрости на 10-15%. Однак, таке підвищення буде не раніше липня - серпня. Наразі ціни на пальне, які зростали з початку року, стабілізувалися", - підсумував експерт.

Що таке бензин?

Бензин - популярний вид палива, природна (вироблена з нафти) або штучно отримана суміш вуглеводнів різної будови, що киплять найчастіше між 40 °C і 205 °C, повідомляє "Вікіпедія".

Ціни на бензин - останні новини за темою

Як розповів засновник групи компанії "Прайм" Дмитро Леушкін, Кабінет міністрів пропонує підвищити акциз на паливо в Україні. Причому зростання ставок відбуватиметься в кілька етапів. Перший має відбутися в липні цього року, останній - у 2028 році. Через це вартість палива може зрости до 75-80 гривень за літр.

За словами Леушкіна, уряд виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку.

"Ця рекомендація стосується насамперед внутрішньоукраїнських податків і зборів. Її можна було б відтермінувати, однак, вона виявилася дуже вчасною, адже потрібно якось наповнювати бюджет і тому уряд довго не вагаючись ухвалив рішення збільшити акциз на пальне", - каже він.

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