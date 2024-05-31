Уряд різко підняв тариф на електроенергію для населення: скільки доведеться платити

Уряд прийняв рішення про підвищення єдиного тарифу на електроенергію для населення. Про те, яким буде тариф на елекроенергію з 1 червня повідомив журналіст Микола Топалов у своєму Телеграмі з посиланням на рішення Кабміну.
Зазначається, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.
З початку червня єдиний тариф на електроенергію для населення становитиме 4,32 грн/кВт. Це останній день дії ПСО (покладання спеціальних обов'язаків) на ринку електроенергії. Якби уряд не прийняв жодного рішення, тарифи з 1 червня підвищились б до рівня, що складає близько 8 грн за кВт*год.
За даними джерел "Економічної правди", новий тариф буде діяти з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, що складає менше року. Також відбулися зміни для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають у житлових будинках (включаючи будинки готельного типу) і мають електроопалювальні установки:
- до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт
- понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Підвищення тарифів в Україні - які будуть тарифи з 1 червня
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на початку літа в Україні не очікується дефіциту палива, зокрема бензину, і відповідного підвищення цін. Про це повідомив Олександр Хмелевський в ексклюзивному коментарі "Главреду".
З 1 червня 2024 року тариф на газ в Україні залишиться незмінним. Постачальники газу вирішили продовжити діючі ціни. У "Нафтогазу України" 1 кубометр газу коштуватиме 7,96 грн.
За даними Держкомстату, за минулий рік, з квітня 2023 по квітень 2024, ціни на комунальні послуги в Україні зросли загалом на 12,9%. Зокрема, вартість електроенергії підвищилася на 69,7%, тоді як ціни на деякі послуги ЖКГ залишилися незмінними. Тариф на послуги з управління багатоквартирними будинками зріс на 5,1%, утримання та ремонт житла подорожчали на 3,2%, а прибирання сміття — на 1,6%.
Інші новини:
- Мама 2 года не видела ребенка: появились трогательные видео с возвращением пленных
- Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк
- Зеленский сделал первое заявление о разрешении США бить по России
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред