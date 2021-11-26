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В Україні спростили заміну оператора мобільного зв'язку при збереженні номера: подробиці

26 листопада 2021, 15:42

Зокрема, кажуть чиновники, з 1 грудня нинішнього року абоненти ні в якому разі не повинні будуть повідомляти свого старого оператора про перенесення номера.

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В Україні спростили заміну оператора мобільного зв'язку при збереженні номера / УНІАН

В Україні з 1 грудня нинішнього року спрощуються умови зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону. Як повідомляється на Урядовому порталі, такий процес може займати тільки один день,.

Є інформація, тепер для подачі заявки фізособам знадобиться тільки вказати ім'я та прізвище, а мінімальний термін заміни номера складе один робочий день, а не три−чотири, як зараз.

Також з 1 грудня абоненти не повинні будуть повідомляти свого старого оператора про перенесення номера. Звертатися потрібно буде тільки до нового оператора. Договір з минулою компанією буде розірвано автоматично.

Фізична особа, яка не користується контрактним обслуговуванням, а користується передоплатою, для перенесення номера повинна буде надати тільки ПІБ.

До слова, згідно з останніми даними, щорічно мобільні оператори залишають більше семи мільйонів користувачів, частина з яких потенційно могла б скористатися цією послугою. Очікується, що новий порядок призведе до зростання конкуренції між мобільними операторами і стимулюватиме поліпшення якості послуг, які отримують українці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що після прив'язки SIM-карти до паспорта, зареєстрований номер можна буде відновити тільки з документом в магазині.

Додамо також, що згідно з вимогами законодавства, зареєстрований номер можна перенести в мережу іншого оператора, а персоніфікований - ні.

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