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Тариф на газ в Україні: чи доведеться українцям розщедрюватися на кубометри в червні

Дмитро Відоменко
20 травня 2024, 12:20
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В Україні з 1 червня тариф на газ не зміниться. З травня постачальники блакитного палива ухвалили рішення продовжити чинні ціни
Газ, монета
Тариф на газ в Україні - скільки коштуватиме в червні? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 червня 2024 року тариф на газ не зміниться. З травня постачальники "блакитного палива" ухвалили рішення продовжити чинні ціни. У "Нафтогазу України" 1 кубометр коштуватиме 7,96 грн. Про це повідомляє портал "ГазПравда".

Залежно від постачальника вартість 1 кубометра газу коливатиметься в межах від 7,70 до 9,99 грн. Свої річні пропозиції газопостачальні компанії не змінили. Такі тарифи діятимуть принаймні до кінця квітня 2025 року. Водночас два невеликі постачальники ("Еру Людям" і "Галнафтогаз") на своїх сайтах як кінцеву дату дії річної ціни вказали серпень нинішнього року.

98% українців є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтагаз України" і купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 гривні за кубічний метр.

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Але, як повідомляють у держкомпанії, менше за газ можуть платити ті, хто вчасно розраховується за нього. Розмір можливої знижки коливається в районі 1%. Для того, щоб її отримати, потрібно за допомогою онлайн-сервісу заплатити газ до 15 числа. Тобто якщо до 15 березня заплатити за газ, який ви використали в лютому, то в платіжці у квітні (за березень) буде знижка в розмірі 1%.

Що таке "Нафтогаз України"?

"Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також і природного газу, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше в Україні піднімуть тариф на електрику.

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