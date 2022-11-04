Мобільним операторам світло не відключають: у Yasno пояснили, чому в українців зникає зв'язок

Проблема не вирішиться, поки оператори мобільного зв’язку не забезпечать свої антени і вишки джерелами резервного живлення.
Під час відключення електроенергії у багатьох українців зникає або погано працює також мобільний зв'язок. Така проблема виникає через те, що багато антен для зв’язку встановлені на дахах житлових багатоповерхівок. Відповідно, коли вимикають світло, знеструмленими залишаються і ці антени.
Самим операторам світло не вимикають. Про це розповів генеральний директор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.
"Коли відключають світло, погано працює мобільний зв'язок. Пояснюю: За замовчуванням мобільні оператори від світла не вимикаються. Проблема в тому, що багато антени приєднані до житлових будинків, до мереж житлових будинків. І коли вимикаються житлові будинки, вимикаються і антени і зникає зв'язок", – зазначає він.
Він пояснив, що не усі антени обладнані джерелами резервного живлення. У них мала б бути батарея або генератор, які могли б забезпечити роботу антени ще на термін від 3 до 6 годин. Проте вони є не всюди.
Коваленко наголосив, що цю проблему мають вирішити мобільні оператори.
"Рішення тут одне, і воно за операторами: слід забезпечити автономні джерела живлення для своїх антен, вишок, серверів, інакше перебої зі зв'язком будуть продовжуватися", – зазначив він.
Відключення світла в Україні
Раніше у ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні з недавніх пір чітко поділяються на два типи ‒ аварійні та стабілізаційні
В Укренерго пояснили, чому в одних українців довго немає електроенергії, а в інших її зовсім не вимикають. Член правління компанії Олексій Брехт зазначає, що диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Також він розповів, що у великих містах є житлові будинки, в яких споживачі заживлені від тієї ж лінії, що й лікарні, школи, водоканали чи стратегічні об'єкти. А такі об’єкти не можна відключати від електроенергії.
Президент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.
Нагадаємо, у Києві з самого ранку п’ятниці, 4 листопада, електроенергію відключили у 450 тисячах квартир. У попередні дні ця цифра була у півтора рази меншою. Проте зараз складна ситуація – енергосистеми перевантажені, тому доводиться екстрено вимикати світло.
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