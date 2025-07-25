Різкий стрибок цін на оренду квартир: у яких областях житло помітно подорожчало

Ціни на оренду однокімнатних квартир неочікувано зросли у деяких прифронтових областях.

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Які ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Що повідомили аналітики:

Оренда квартир в Сумах піднялася майже на третину

Найдорожче орендувати житло в Ужгороді

У Чернівцях подешевшала оренда однокімнатних квартир

Ціни на довгострокову оренду квартир в Україні за червень 2025 року зросли приблизно на 20%. Про це свідчать дані аналітиків OLX Нерухомість.

Якщо говорити про конкретні міста, то найбільше подорожчала оренда у Сумах (+33%), Одесі (+25%), Житомирі (+18%), Херсоні (+17%) та Тернополі (+16%). При цьому однокімнатні квартири у цих містах пропонують за цінами від 3500 до 11284 гривень.

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Водночас найдорожче орендувати житло в Ужгороді - близько 18670 гривень, Львові - 17418 гривень, Києві - 16000 гривень і Луцьку та Івано-Франківську - по 13000 гривень.

Єдиним містом, де вартість оренди однокімнатної квартири не зросла, а знизилась у попередньому місяці, є Чернівці. Там оренда "впала" на 2% і в середньому зняти квартиру можна по 10600 гривень.

Ціни на житло в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на оренду житла за останні пів року помітно зросли у 6 регіонах України. Рекордсменом на ринку однокімнатних квартир стала Одеса - там вартість оренди зросла на 38% і в середньому вона обходиться 11000 гривень.

Раніше повідомлялося, що середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в червні 2025 року становила 7 541 грн. Таким чином від початку року ціни зросли на приблизно 4,5%.

Напередодні стало відомо, що у 6 областях України ціни на житло у новобудовах залишаються досить низькими, що диктують супутні ризики. Придбати там однокімнатну квартиру можна до 30 тисяч доларів.

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Про джерело: OLX OLX - платформа онлайн-оголошень, яка об'єднує людей для купівлі, продажу або обміну товарами та послугами. Станом на 2018 рік на майданчику зареєстровано 1,5 млн продавців, розміщено понад 11 млн оголошень і кожну хвилину додається близько 100 нових, пише Вікіпедія.

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