Різкий стрибок цін на оренду квартир: у яких областях житло помітно подорожчало

Що повідомили аналітики:
- Оренда квартир в Сумах піднялася майже на третину
- Найдорожче орендувати житло в Ужгороді
- У Чернівцях подешевшала оренда однокімнатних квартир
Ціни на довгострокову оренду квартир в Україні за червень 2025 року зросли приблизно на 20%. Про це свідчать дані аналітиків OLX Нерухомість.
Якщо говорити про конкретні міста, то найбільше подорожчала оренда у Сумах (+33%), Одесі (+25%), Житомирі (+18%), Херсоні (+17%) та Тернополі (+16%). При цьому однокімнатні квартири у цих містах пропонують за цінами від 3500 до 11284 гривень.
Водночас найдорожче орендувати житло в Ужгороді - близько 18670 гривень, Львові - 17418 гривень, Києві - 16000 гривень і Луцьку та Івано-Франківську - по 13000 гривень.
Єдиним містом, де вартість оренди однокімнатної квартири не зросла, а знизилась у попередньому місяці, є Чернівці. Там оренда "впала" на 2% і в середньому зняти квартиру можна по 10600 гривень.
Ціни на житло в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ціни на оренду житла за останні пів року помітно зросли у 6 регіонах України. Рекордсменом на ринку однокімнатних квартир стала Одеса - там вартість оренди зросла на 38% і в середньому вона обходиться 11000 гривень.
Раніше повідомлялося, що середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в червні 2025 року становила 7 541 грн. Таким чином від початку року ціни зросли на приблизно 4,5%.
Напередодні стало відомо, що у 6 областях України ціни на житло у новобудовах залишаються досить низькими, що диктують супутні ризики. Придбати там однокімнатну квартиру можна до 30 тисяч доларів.
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Про джерело: OLX
OLX - платформа онлайн-оголошень, яка об'єднує людей для купівлі, продажу або обміну товарами та послугами. Станом на 2018 рік на майданчику зареєстровано 1,5 млн продавців, розміщено понад 11 млн оголошень і кожну хвилину додається близько 100 нових, пише Вікіпедія.
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