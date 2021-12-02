По 30 грн за куб: частина українців буде змушена платити космічні ціни за газ у грудні

У грудні газ може подорожчати до 30 грн за куб для частини українців / ua.depositphotos.com

У грудні 2021 тарифи на газ в Україні можуть злетіти до 30 грн за куб. торкнеться це тих українців, які користуються послугами "постачальника останньої надії", а це - 457 тис. сімей.

Згідно чинних правилам, ті українці, які залишилися без постачальника газу (наприклад, їхня компанія більше не змогла торгувати блакитним паливом), автоматично стали клієнтами "постачальника останньої надії". Однак з грудня спеціальна ціна для них більше не діятиме, повідомила пресслужба Нафтогазу.

У НАКу пропонують автоматично перевести їх на річні тарифи Нафтогазу. Таким чином, вони додатково отримають 457 тис. клієнтів.

У зворотному випадку цим же клієнтам доведеться платити за газ близько 30 грн за куб.

"У такому випадку ціна на газ буде змінюватися щодня і може становити понад 30 грн/куб. м", – зазначили в Нафтогазі.

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Дозволити або заборонити Нафтогазу "забрати" клієнтів ПОН може Нацкомісія у сферах енергетики і комунальних послуг.

"У разі відсутності підтримки з боку НКРЕКП, з 1 грудня 2021 року постачальник "останньої надії" буде зобов'язаний здійснювати постачання газу всім своїм споживачам за ціною, розрахованою за формулою, зазначеною в пункті 24 Порядку проведення конкурсу", – додали в компанії.

Зазначимо, з травня 2021-го по травень 2022-го всіх українців автоматично перевели на річні ціни на блакитне паливо. Це означає, що вартість кубометра газу впродовж цього періоду не змінюватиметься. Це дозволяє нівелювати коливання на європейському ринку газу.

Як повідомляв Главред, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в Україні, попри кризову ситуацію в Європі, не зміниться. До травня наступного року українці в рамках Річних тарифів платитимуть 7,96 грн за один кубічний метр газу. Але вже в травні 2022 року ціну переглянуть.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення не підвищуватимкть. Кабмін, Нафтогаз, Асоціація міст і Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть відповідний меморандум.

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