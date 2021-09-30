Тарифи в Україні не злетять: Зеленський оголосив про угоду Кабміну, Нафтогазу та місцевої влади

Газова криза у Європі не позначиться на платіжках українців - Зеленський / Фото president.gov.ua

В Україні до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення не підвищуватимуться. Кабмін, Нафтогаз, Асоціація міст і Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть відповідний меморандум. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу на президії Конгресу місцевих і регіональних влад у четвер, 30 вересня, він розповів про те, що угода буде підписана вже найближчим часом.

Глава держави вважає, що така домовленість стане великою перемогою.

"Хороші новини, про які ми можемо сьогодні сказати... сьогодні між урядом нашої держави, НАК "Нафтогаз", Асоціацією міст України і нашим Конгресом місцевих і регіональних влад ми підписуємо Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не зростатимуть. Я вважаю, що це велика перемога", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що ціни на газ для населення не зміняться, незважаючи на газову кризу у Європі і ринкову кон'юнктуру.

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Читайте такжеОпалювальний сезон 2022: коли почнеться і якими будуть тарифи "Незважаючи ані на що, на будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, незважаючи на ту страшну на сьогодні ціну — більше тисячі доларів за тисячу кубометрів, як кажуть, європейську ціну... тому я вважаю, що це важливо, правильно", - підкреслив Володимир Зеленський.

Ціни на газ в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 14 вересня заявив, що ціна на газ для населення в Україні, незважаючи на газову кризу у Європі, не зміниться. За його словами, до травня наступного року українці сплачуватимуть 7,96 гривень за кубометр газу згідно з річним тарифом Нафтогазу. Проте вже з травня 2022 року тарифи переглянуть.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов нагадав, що наразі немає жодних підстав для підвищення тарифів в Україні. Формування тарифів - це питання місцевої влади, тоді як Нафтогаз пропонує газ для населення за оптимальною ціною, яка становить 7,96 гривень за один кубічний метр. Він підкреслив, що цифри в платіжках не повинні бути більше, ніж розраховано на основі річних пропозицій.

Втім, місцева влада у Черкасах вже підвищила тарифи на тепло для побутових споживачів і підприємств. Населення відтепер сплачуватиме на 35% більше, а видатки бюджетних установ зростуть на 205,2%. Міська влада стверджує, що рішення продиктоване подорожчанням палива і комунальних послуг.