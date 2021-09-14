Шантаж Газпрому через СП-2 обрушив газовий ринок Європи: Шмигаль попередив про ціну на газ в Україні

Українці платитимуть 7,96 грн за кубометр газу до травня 2022 року - Шмигаль / УНІАН

Ціни на газ в Європі перевищили показник в 800 доларів за тисячу кубометрів, що є новим рекордом вартості палива. Ситуація може вплинути на український газовий ринок, проте влада вже попередила про збереження фіксованої ціни на газ в Україні для побутових споживачів на рівні 7,96 до 1 травня 2022 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час своєї пресконференції він сказав про те, що Кабмін має намір й надалі виступати гарантом збереження оптимальних цін на газ. Однак у травні наступного року вартість палива переглянуть. Допоки вартість тисячі кубометрів газу буде гарантована річним контрактом з Нафтогазом.

Читайте такжеЧому ціна газу в Україні залежить від котирувань у Європі"У більшості газопостачальних компаній ціна теж зафіксована на рівні менше або близько 8 гривень для побутових споживачів. Це дуже важливий момент, адже ціна дійсно б'є світові рекорди. Ми, як уряд і "Нафтогаз" – як державна компанія, виступаємо як гаранти, що ціна не зміниться для побутових споживачів" - сказав Шмигаль.

При цьому він додав, що держава проводить ефективну підготовку до опалювального сезону. Всі роботи йдуть за графіком, а енергосистема підготовлена на 90%. В українських газових сховищах вже понад 18 мільярдів кубічних метрів газу.

"Ми очікуємо, за даними "Нафтогазу", збільшення цих запасів до 19 і більше мільярдів кубометрів", - зазначив глава уряду.

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Тим часом у Європі, згідно з даними біржі ICE Futures, продовжують зростати ціни на природний газ. Вартість тисячі кубометрів палива вже досягла позначки понад 800 доларів, що стало новим історичним рекордом.

Ціни на газ у Європі

На газовому ринку ЄС в останні декілька тижнів ціна на газ стрімко зростає і досягає рекордних показників з 2008 року. Така ситуація сталася через спустошення газових сховищ Європи і дії Газпрому, який на тлі закінчення добудови Північного потоку-2 відмовляється від додаткових постачань газу через ГТС України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що Газпром прямо шантажує Європу газовим питанням. Цього року росіяни для прокачування газу забронювали на 20 мільярдів кубометрів менше, ніж у минулому. Фактично Росія поставила ультиматум ЄС: або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива шляхом української газотранспортної системи.

У компанії-операторі ГТС України також стверджували, що газові проблеми Європи пов'язані з наміром Газпрому виторгувати для себе більш вигідні умови щодо введення до експлуатації Північного потоку-2.

Директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко вважає, що головна причина зльоту цін на газ у Європі – низький рівень запасів палива в газових сховищах після холодної зими і спекотного літа.

На думку експерта, "непрямі ознаки" вказують, що на ситуацію впливає і позиція Газпрому, який не прагне збільшувати прокачування палива або підвищити зростання продажів на спотовому ринку, готуючись до запуску СП-2.