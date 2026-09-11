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Ціни на продукти в Україні зростають: стало відомо, що дорожчає насамперед

Олексій Тесля
11 вересня 2026, 23:06
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Різке зростання цін може завдати удару по платоспроможності населення, попереджає Денис Марчук.
молочко, гроші
В Україні дорожчають продукти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Важливе зі заяв Марчука:

  • Можна говорити про зростання цін на м'ясо та молочні продукти
  • Очікується поступове зростання цін протягом кількох місяців

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прокоментував питання нового подорожчання продуктів в Україні найближчим часом.

Як він підкреслив у коментарі "Главреду", вже можна говорити про зростання цін на м'ясо та молочні продукти.

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"Зростання цін почалося з вересня, але воно не буде стрімким - одразу на 10–15%", - пояснив експерт.

Водночас він додав, що різкий стрибок цін може стати ударом по платоспроможності населення та відштовхнути покупців.

"Тому це буде поступове зростання протягом кількох місяців і до кінця року", - додав Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
/ Главред - інфографіка

Продукти в Україні можуть подорожчати: що вплине на ціни

В Україні можливе нове зростання цін на продукти, зокрема через подорожчання палива. Зростання вартості пального безпосередньо збільшує витрати бізнесу на доставку товарів від виробників до магазинів.

Економіст Зіновій Свереда вважає, що перші зміни можуть стати помітними вже в найближчі тижні. За його словами, додатковим фактором залишається залежність країни від імпорту енергоресурсів, через що світові цінові коливання швидко позначаються на внутрішньому ринку.

Якщо паливо подорожчає, ланцюжок буде простим: збільшаться транспортні витрати та собівартість продукції, після чого додаткові витрати можуть перекласти на покупців.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, як повідомляв Главред, якщо через російські атаки робота українських портів буде обмежена, це неоднозначно позначиться на цінах на різні товари.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

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Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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ціни на продукти Денис Марчук
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