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Ціни на цибулю в Україні різко пішли донизу: скільки коштує кілограм

Руслана Заклінська
19 вересня 2026, 20:59
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Учасники ринку повідомляють про скорочення врожаю якісної цибулі через несприятливу погоду.
Ціни на цибулю в Україні різко пішли донизу: скільки коштує кілограм
В Україні суттєво здешевшала ріпчаста цибуля / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Коротко:

  • Цибуля в Україні подешевшала до 12-18 грн/кг
  • За тиждень ціни знизилися на 10%
  • Водночас цибуля на 35% дорожча, ніж торік

В Україні знизилися відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Причиною стало збільшення пропозиції на ринку. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, основною причиною здешевлення стало збирання пізніх сортів цибулі. Через це обсяги продукції на ринку суттєво зросли.

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Станом на 18 вересня ціни на ріпчасту цибулю становлять 12-18 грн за кілограм. У середньому це на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Водночас фермери наразі переважно продають цибулю, яка через певні якісні характеристики не підходить для тривалого зберігання.

Попри поточне зниження цін, цибуля в Україні залишається дорожчою, ніж торік. Наразі її середня вартість приблизно на 35% вища, ніж за аналогічний період 2025 року.

Учасники ринку також повідомляють про суттєве скорочення врожаю якісної цибулі цього сезону. Причиною стали несприятливі погодні умови.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що може подорожчати восени - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що в Україні восени можуть зрости ціни на молочні продукти, м’ясо, овочі, крупи та хліб. Найбільше подорожчання прогнозують для тепличних овочів - у другій половині осені їхня вартість може зрости більш ніж на 20%.

За його словами, на ціни впливатимуть не лише обсяги врожаю, а й подорожчання логістики, електроенергії, сушіння, пакування та зберігання продукції. Зокрема, молочні продукти восени можуть подорожчати на 10-15%, а м’ясо та м’ясні вироби - приблизно на 10%.

"Овочева продукція восени, у другій половині осені, може подорожчати більш ніж на 20%. А продукція з відкритого ґрунту, яка перебуватиме на зберіганні, подорожчає на 5-10%", - прогнозує Марчук.

Експерт також очікує подорожчання круп приблизно на 15%, а хлібобулочних виробів - до 12% до кінця року. Водночас він закликав українців не скуповувати продукти у великих кількостях через побоювання дефіциту

Ціни на проукти - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, аналітики EastFruit повідомили про зростання цін на ріпчасту цибулю. Станом на 10 вересня українські виробники пропонували ріпчасту цибулю по 13-20 гривень за кілограм.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив про початок зростання цін на м'ясо та молочні продукти. Він підкреслив, що зростання цін почалося з вересня і матиме поступовий характер.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили про зниження відпускних цін на моркву. Вони зазначили, що морква подешевшала на 10% і наразі пропонується по 9-15 грн за кілограм.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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