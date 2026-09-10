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В Україні різко підскочили ціни на базовий овоч: розкрито причину подорожчання

Олексій Тесля
10 вересня 2026, 20:57
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Одним із головних чинників подорожчання стало активізування закупівель з боку великих учасників ринку.
цибуля, гроші
В Україні зростають ціни на цибулю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

  • Подорожчання почало проявлятися вже на початку поточного тижня
  • Середній рівень цін зріс приблизно на 21%

На українському ринку ріпчастої цибулі зафіксовано нове зростання цін. Фермерські господарства почали переглядати вартість овочу в бік підвищення.

При цьому якісної продукції, придатної для тривалого зберігання, зараз пропонується не так багато, пише EastFruit.

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Що стало причиною зростання цін

За інформацією аналітиків, подорожчання почало проявлятися вже на початку поточного тижня. Одним із головних чинників стала активізація закупівель з боку великих учасників ринку. Цибулю зараз активно купують як оптовики, так і представники роздрібної торгівлі.

"Позитивний ціновий тренд у цьому сегменті учасники ринку пов’язують із високою торговельною активністю оптових компаній, які закуповують цибулю для поточного продажу та зберігання", - пояснили українцям.

Станом на 10 вересня 2026 року українські виробники переважно пропонують ріпчасту цибулю по 13–20 гривень за кілограм. Порівняно з кінцем попереднього робочого тижня середній рівень цін зріс приблизно на 21%.

При цьому ситуація з якісною продукцією відрізняється від загальної картини: такої цибулі на ринку зараз порівняно небагато.

"Водночас пропозиція овочів високої якості є досить обмеженою", - констатували аналітики.

Експерти пов'язують дефіцит якісного товару з поведінкою самих фермерів. Виробники намагаються не відправляти весь хороший урожай на ринок відразу, а залишають значні партії для подальшого зберігання та реалізації в майбутньому.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
/ Главред - інфографіка

Наскільки ціни відрізняються від торішніх

Нинішня вартість ріпчастої цибулі вже помітно перевищує показники аналогічного періоду 2025 року. За даними EastFruit, на початку вересня минулого року фермери продавали овоч у середньому на 32% дешевше, ніж це відбувається зараз.

Однак учасники ринку не поспішають говорити про тривалий ціновий стрибок. За їхніми оцінками, нинішнє підвищення може виявитися короткостроковим.

Головна причина - сезонний фактор. Збирання цибулі в українських господарствах ще триває, тому обсяги пропозиції поки що мають залишатися досить значними. Очікується, що щонайменше до середини жовтня ринок отримуватиме великі партії продукції.

"Ключові гравці ринку вважають це подорожчання тимчасовим явищем, оскільки збір цибулі в українських господарствах все ще триває, а її пропозиція на ринку до середини жовтня буде досить високою", - підсумували аналітики.

Продукти в Україні можуть подорожчати: що тисне на ціни

На українських споживачів може чекати чергова хвиля подорожчання продуктів. Одним із факторів ризику залишаються ціни на пальне: будь-яке їхнє підвищення автоматично позначається на витратах, пов’язаних із перевезенням товарів від виробників до магазинів.

Якщо пальне істотно подорожчає або на ринку виникне його дефіцит, бізнесу доведеться компенсувати зрослі логістичні витрати. Зрештою ці додаткові витрати можуть перекласти на покупців, що призведе до підвищення цін на полицях.

Економіст Зіновій Свереда припускає, що перші зміни споживачі зможуть помітити вже протягом найближчих тижнів. За його оцінкою, ситуація навколо енергоресурсів продовжуватиме відігравати важливу роль у формуванні внутрішньої вартості товарів.

Окремою проблемою залишається висока залежність України від закордонних поставок енергоносіїв. Тому коливання світових цін можуть досить швидко позначатися на собівартості виробництва, транспортуванні та роботі торговельних мереж.

Таким чином, можливе подорожчання палива може спричинити ланцюгову реакцію: збільшаться витрати на перевезення, зросте собівартість продукції, а слідом за цим можуть піднятися й роздрібні ціни. У підсумку українці можуть зіткнутися з черговим підвищенням вартості продуктів харчування.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, як повідомляв "Главред", якщо через російські атаки робота українських портів буде обмежена, це неоднозначно позначиться на цінах на різні товари.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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