Ціна дизеля злетить: експерт розкрив терміни та нову вартість палива

Уже найближчими днями окремі мережі можуть встановити на своїх АЗС ціну на дизельне паливо вище 100 грн за літр.

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Ціни на АЗС можуть зрости / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Важливі моменти із заяв Льоушкіна:

Ціна на дизельне паливо може перевищити 100 грн за літр

Зміна цін може торкнутися й бензину

Вартість дизельного палива на українських автозаправних комплексах найближчими вихідними може вперше піднятися вище позначки в 100 грн за літр.

Водночас деякі оператори АЗК стикаються з технічною проблемою: обладнання на окремих заправках не дозволяє відображати тризначну вартість, повідомив в ефірі "День.LIVE" паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

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За його словами, зараз на значній кількості українських АЗК літр дизельного палива продається за ціною 99,90 грн. Однією з причин такої вартості є обмеження обладнання - деякі паливні колонки спочатку не були розраховані на відображення ціни, що складається з трьох цифр.

"Якщо ви помітили, зараз дуже цікаво: у всіх мережах АЗС дизель коштує 99,90. Адже це не просто так. І преміальні сорти, і звичайний дизель - усі за однією ціною. Так не буває", - зазначив Льоушкін.

Експерт пояснив, що для переходу на ціну понад 100 грн окремим мережам необхідно спочатку замінити або переналаштувати відповідні елементи обладнання.

"Не всі можуть технічно змінити ціну. До смішного дійшло: зараз по всій країні шукають ці табло й замінюють. Багато хто вже знайшов, багато хто замінив. Багато хто зараз викручується з цією установкою", - розповів експерт.

За оцінкою Льоушкіна, вже найближчими днями окремі мережі можуть встановити на своїх АЗК ціну дизельного палива вище 100 грн за літр.

"Я вважаю, що цими вихідними відбудеться досить цікава подія щодо ціни на дизельне паливо", - заявив експерт.

Там, де обладнання вже дозволяє показувати тризначні значення, вартість дизельного палива, за його словами, може сягнути приблизно 103 грн за літр. При цьому експерт не береться назвати єдину ціну для всіх українських мереж, оскільки оператори перебувають у різних умовах і мають відмінності як у технічному оснащенні, так і у формуванні вартості палива.

Зміна цін може торкнутися й бензину. Як зазначив Льоушкін, український ринок значною мірою орієнтується на європейські котирування, а вони останнім часом демонструють зростання.

/ Главред

"Ціна на бензин залежить від зовнішніх котирувань - скільки він коштує в Європі. Зараз спостерігається дуже серйозне зростання. Тому він дорожчатиме: у нас і валюта дорожчає, і котирування на пальне в Європі зростають. Усе зростає", - пояснив експерт.

Додатковим фактором, здатним вплинути на вартість палива для споживачів, залишається збільшення витрат на його транспортування та доставку в Україну.

При цьому Льоушкін звертає увагу, що поточна ситуація пов’язана саме з подорожчанням пального. Про дефіцит пального, за його словами, поки що не йдеться.

"Автомобілістам, по-перше, потрібно запастися грошима. Купити вони завжди зможуть, поки немає проблеми з дефіцитом. Зараз проблема - ціна", - сказав експерт.

Експерт про причину атак РФ на українські АЗС

Експерт Леонід Невзлін вважає, що російські реактивні безпілотники атакували кілька автозаправних комплексів компанії "Укрнафта" у Києві. За його словами, удари по об’єктах паливної інфраструктури України виглядають як частина послідовної кампанії. У серпні та вересні подібні атаки було зафіксовано також у шести інших областях країни.

Невзлін припускає, що активізація ударів може бути пов’язана з прагненням порушити функціонування розгалуженої системи постачання палива в Україну перед початком зимового періоду.

Окремо експерт зазначив удосконалення російських ударних БПЛА типу "Шахед", у конструкцію яких почали впроваджувати реактивні двигуни. За його оцінкою, розширенню можливостей таких дронів можуть сприяти китайські поставки, а також діючі механізми обходу західних санкцій, введених проти РФ.

Як повідомляв Главред, раніше окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. В результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Києві прогриміли вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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