Мінус 10% за тиждень: в Україні подешевшав популярний овоч, які тепер ціни

Не виключено, що ціни на овоч знижуватимуться і надалі, якщо попит на залишатиметься на нинішньому рівні.

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Скільки коштує морква в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Морква подешевшала на 10% лише за тиждень

Ціни наразі сягають 9-15 грн/кг

Овоч все ще на 32% дорожчий, ніж у 2025 році

В Україні вже 6 тижнів поспіль знижуються ціни на моркву. Наразі торговельно-закупівельна активність на ринку цих коренеплодів в Україні залишається низькою, оскільки фермерам необхідно реалізувати досить великі обсяги продукції середніх сортів, яка не підлягає тривалому зберіганню. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

"Роздрібні мережі та оптові компанії відмовляються від закупівлі великих партій моркви, посилаючись на низькі темпи збуту в роздрібній торгівлі. У таких умовах фермери, прагнучи прискорити реалізацію продукції, змушені постійно знижувати відпускні ціни на моркву", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відомо, що лише за останній тиждень морква подешевшала в середньому на 10%, цей коренеплід пропонується до продажу по 9-15 грн/кг.

Аналітики додають, що зниження цін на моркву пов’язані також зі стрімким зростанням пропозиції цієї продукції на ринку. Додатковим фактором, що чинить тиск на ціни, залишається доволі стриманий попит у цьому сегменті.

Варто додати, що, незважаючи на зниження цін, зараз морква коштує в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

"Ключові учасники ринку не виключають можливості подальшого здешевлення, якщо попит на моркву залишатиметься на нинішньому рівні", - підсумували в EastFruit.

Які продукти можуть подорожчати восени

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що восени в Україні можуть суттєво зрости ціни на молочні продукти, овочі, крупи, хліб та м’ясо.

За його словами, найбільше подорожчання прогнозується для овочевої продукції з тепличних господарств - її вартість у другій половині осені може зрости більш ніж на 20%.

"Зараз - пік сезонності, через що овочі навіть дешевші, ніж у липні. Така ситуація збережеться до закінчення збору врожаю, тобто точно до кінця вересня, поки ми не перейдемо на зберігання у сховищах. Зберігання овочів в осінньо-зимовий період традиційно вимагатиме додаткової електроенергії та витрат на неї. Через це овочева продукція восени, у другій половині осені, може подорожчати більш ніж на 20%. А продукція з відкритого ґрунту, яка перебуватиме на зберіганні, подорожчає на 5–10%", - зауважив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на українському ринку ріпчастої цибулі зафіксовано нове зростання цін. Фермерські господарства почали переглядати вартість овочу в бік підвищення.

Денис Марчук заявляв, що попри проблеми з експортом та перенасичення внутрішнього ринку окремими видами продукції, ціни на продукти в Україні не знизяться.

Крім того, яйця в Україні подорожчають вже цієї осені на 10-15%, а взимку ситуація з цінами залишається невизначеною через кілька додаткових факторів.

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