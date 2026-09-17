Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Мінус 10% за тиждень: в Україні подешевшав популярний овоч, які тепер ціни

Марія Николишин
17 вересня 2026, 18:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Не виключено, що ціни на овоч знижуватимуться і надалі, якщо попит на залишатиметься на нинішньому рівні.
Мінус 10% за тиждень: в Україні подешевшав популярний овоч, які тепер ціни
Скільки коштує морква в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Морква подешевшала на 10% лише за тиждень
  • Ціни наразі сягають 9-15 грн/кг
  • Овоч все ще на 32% дорожчий, ніж у 2025 році

В Україні вже 6 тижнів поспіль знижуються ціни на моркву. Наразі торговельно-закупівельна активність на ринку цих коренеплодів в Україні залишається низькою, оскільки фермерам необхідно реалізувати досить великі обсяги продукції середніх сортів, яка не підлягає тривалому зберіганню. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

"Роздрібні мережі та оптові компанії відмовляються від закупівлі великих партій моркви, посилаючись на низькі темпи збуту в роздрібній торгівлі. У таких умовах фермери, прагнучи прискорити реалізацію продукції, змушені постійно знижувати відпускні ціни на моркву", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Відомо, що лише за останній тиждень морква подешевшала в середньому на 10%, цей коренеплід пропонується до продажу по 9-15 грн/кг.

Аналітики додають, що зниження цін на моркву пов’язані також зі стрімким зростанням пропозиції цієї продукції на ринку. Додатковим фактором, що чинить тиск на ціни, залишається доволі стриманий попит у цьому сегменті.

Варто додати, що, незважаючи на зниження цін, зараз морква коштує в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

"Ключові учасники ринку не виключають можливості подальшого здешевлення, якщо попит на моркву залишатиметься на нинішньому рівні", - підсумували в EastFruit.

Які продукти можуть подорожчати восени

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що восени в Україні можуть суттєво зрости ціни на молочні продукти, овочі, крупи, хліб та м’ясо.

За його словами, найбільше подорожчання прогнозується для овочевої продукції з тепличних господарств - її вартість у другій половині осені може зрости більш ніж на 20%.

"Зараз - пік сезонності, через що овочі навіть дешевші, ніж у липні. Така ситуація збережеться до закінчення збору врожаю, тобто точно до кінця вересня, поки ми не перейдемо на зберігання у сховищах. Зберігання овочів в осінньо-зимовий період традиційно вимагатиме додаткової електроенергії та витрат на неї. Через це овочева продукція восени, у другій половині осені, може подорожчати більш ніж на 20%. А продукція з відкритого ґрунту, яка перебуватиме на зберіганні, подорожчає на 5–10%", - зауважив він.

Чому ростуть ціни на продукти
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на українському ринку ріпчастої цибулі зафіксовано нове зростання цін. Фермерські господарства почали переглядати вартість овочу в бік підвищення.

Денис Марчук заявляв, що попри проблеми з експортом та перенасичення внутрішнього ринку окремими видами продукції, ціни на продукти в Україні не знизяться.

Крім того, яйця в Україні подорожчають вже цієї осені на 10-15%, а взимку ситуація з цінами залишається невизначеною через кілька додаткових факторів.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
морквина ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриє хвиля холоду: синоптик сказав, чи будуть заморозки

Україну накриє хвиля холоду: синоптик сказав, чи будуть заморозки

19:51Синоптик
Що стримує РФ та Україну від переговорів: в США зробили несподівану заяву

Що стримує РФ та Україну від переговорів: в США зробили несподівану заяву

19:11Війна
Що буде з курсом долара і євро: банкір попередив про важливий нюанс 21-27 вересня

Що буде з курсом долара і євро: банкір попередив про важливий нюанс 21-27 вересня

18:44Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Померла популярна актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

Померла популярна актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох людей на пікніку за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох людей на пікніку за 47 с

Китайський гороскоп на завтра, 18 вересня: Собакам — компліменти, Мавпам — захист

Китайський гороскоп на завтра, 18 вересня: Собакам — компліменти, Мавпам — захист

Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

Скільки варити гречку, щоб вона вийшла смачна: кухар назвав точний час

Скільки варити гречку, щоб вона вийшла смачна: кухар назвав точний час

Останні новини

19:55

"Вони прориваються в міста": українців попередили про нову серйозну небезпеку взимку

19:54

Як використати непарну шкарпетку — корисний секрет досвідчених господинь

19:51

Україну накриє хвиля холоду: синоптик сказав, чи будуть заморозки

19:50

Як висушити білизну за годину без батарей та зайвих витрат: розкритий хитрий лайфхакВідео

19:43

Гороскоп на завтра, 18 вересня: Левам - успіх, Скорпіонам - знайомство

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
19:31

Які види дерев категорично не можна садити біля будинку: попередження лісникаВідео

19:25

Навіщо заморожувати половинку лимона: прихована користь домашнього трюку

19:11

Що стримує РФ та Україну від переговорів: в США зробили несподівану заяву

19:05

Гороскоп Таро на завтра, 18 вересня: Стрільцям — зупинитися, Терезам — тиша

Реклама
18:56

Москва йде ва-банк: Клочок розкрив, чим Кремль торгуватиметься з Європою

18:44

Що буде з курсом долара і євро: банкір попередив про важливий нюанс 21-27 вересня

18:29

Банани перестануть швидко псуватися: розкрито секрет тривалого зберіганняВідео

18:21

Мінус 10% за тиждень: в Україні подешевшав популярний овоч, які тепер ціни

18:05

"Підкинули з вулиці": на Львівщині пролунав вибух біля РТЦК та СП, поранено військового

18:01

Несподіваний ефект для паркету — навіщо мити дерев'яну підлогу чаєм

17:42

Не до добра: чому раптове зникнення або поява мишей у хаті віщує біду

17:40

Коли варто перевірити рівень калію та які симптоми не варто ігнорувати новини компанії

17:35

Уряд відклав підготовку енергетики до зими - що сталось та коли вона відновиться

17:34

Щоб чорниця рясно плодоносила: чим потрібно удобрити кущі восениВідео

17:07

Київ та область додали до зон підвищеного ризику: що зміниться для населення

Реклама
17:03

Три знаки зодіаку набудуть нової ери: зміни розпочнуться вже 18 вересня

17:01

"Притисли до стіночки": Ротару принизили через зрадницю Повалій

17:01

В Україні стартувала соціальна кампанія "Перевірте головне". Її мета – привернути увагу до профілактики хвороб серця та судин новини компанії

16:58

РФ зробить ставку на виснаження: розкрито сценарій ударів по Україні взимку

16:45

"Пекельні санкції" США ухвалено: як відреагували Китай та Індія на удар по Росії

16:23

"Наклав на себе руки": популярний ведучий розповів про особисту трагедію

16:07

Євро різко просів, долар дорожчає: новий курс валют на 18 вересня

16:05

Похолодання накриє Україну швидше, ніж очікувалося: де знизиться температура

16:03

Зеленський і Трамп можуть домогтися перемир’я між Україною та РФ - Сибіга

15:40

Яке пальто обрати на осінь 2026: стилістка розібрала 5 трендівВідео

15:22

Легендарний хіт 1980 року увійшов до списку найкращих пісень усіх часівВідео

15:21

Київстар ТБ представляє Original-серіал "Мій новий берег" — усі серії вже доступні на платформі

15:21

Росія залучила тисячі північнокорейців до виробництва дронів: як їх ховають

14:55

Суд зобов’язав Львівську міськраду зареєструвати петицію про відставку Андрія Садового

14:47

Прем’єра "Голосу країни-14", турецькі серіали та продовження улюблених проєктів: що покаже 1+1 Україна у новому осінньому сезоні

14:43

Переможець шоу "Голос" знайдений мертвим у віці 43 років

14:34

17-та балістика за місяць: Росія вчетверте атакувала "Запоріжсталь"

14:24

В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих військових

14:23

Дантес потрапив у ДТП на своєму люксовому авто та показав наслідкиВідео

14:07

Михайло Федоров на посаді міністра оборони наперед витратив мільярди, які зараз мають йти на виплати військовим, - нардеп

Реклама
13:40

Війну в Україні можна зупинити: Зеленський сказав, хто здатен дотиснути Путіна

13:33

ЗМІ оприлюднили подробиці закордонних поїздок Лаврова зі своєю коханкою

13:30

Російський співак викрав дитину, таємно вивіз її від батьків і спав з нею в Москві

13:23

Відомий юрист заявив, що соратниця Шабуніна Каленюк видає себе за адвоката, хоча вона не має відповідного статусу

13:00

Скільки варити гречку, щоб вона вийшла смачна: кухар назвав точний час

13:00

"Він служить": 21-річний син Скрипки підписав контракт із ЗСУ

12:22

Чому 18 вересня не можна хвалитися успіхами: яке церковне свято

12:18

Як незвично називають дітей у світі: сучасні оригінальні варіанти імен

12:14

Китайський гороскоп на завтра, 18 вересня: Собакам — компліменти, Мавпам — захист

11:33

"Україна може чекати на добрі новини": Білецький розповів про операцію "Вівальді"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти