Від 100 до 1,2 тисячі грн: у ПФУ розповіли, кому підвищать пенсії з 1 червня

Працюючих пенсіонерів з червня чекає перерахунок пенсій. Вони отримають підвищені виплати відразу за три місяці: квітень, травень і червень, кажуть в ПФУ.

https://glavred.net/economics/ot-100-do-1-2-tysyachi-grn-v-pfu-rasskazali-komu-povysyat-pensii-s-1-iyunya-10473808.html Посилання скопійоване

Як кажуть у ПФУ, діапазон перерахунку пенсій залежатиме від двох складових / колаж Главред, фото УНІАН

Тих українських пенсіонерів, які в Україні все ще продовжують працювати, з 1 червня чекає перерахунок пенсій так званим "заднім числом". Про це заявила керівник Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

За її словами, такі пенсіонери отримають підвищені виплати відразу за три місяці ‒ квітень, травень і червень нинішнього року. Однак, каже чиновниця, підвищення може виявитися несуттєвим.

"Підвищення у кожного буде своє. Може бути і 100 грн, а може і 1000-1200 грн. Все залежить від того, які показники мала людина, працюючи останні два роки. А також під час перерахунку пенсій враховується зарплата з 1 липня 2000 року. Тобто з часу останнього перерахунку до цього періоду зараз дорахується ще два роки: з 1 березня 2021-го по 28 лютого 2023 року", – зазначила Охріменко.

За словами чиновниці, діапазон перерахунку пенсій залежатиме від двох складових:

страхового стажу - коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою;

зарплата, яку отримує працюючий пенсіонер.

Охріменка підкреслила, червневий перерахунок торкнеться пенсіонерів, які після призначення пенсії або останнього її перерахунку відпрацювали мінімум два роки.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, частина громадянок України може вийти на пенсію в 50 років (якщо у них є як мінімум 15 років трудового стажу). За словами чиновників, мова йде про матерів, які виховують кількох важко хворих дітей віком до шести років (яким не встановлена інвалідність).

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Дивіться відео "Зростання прожиткового мінімуму в Україні: на що це вплине і як змінить пенсії":

Вас можуть зацікавити такі новини: