Деякі українці можуть на 50% збільшити собі пенсії: хто має право

Військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018-го, можуть збільшити свою пенсію майже на 50%. Однак робити це доведеться через суд, кажуть юристи.

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Юристи рекомендують перерахувати пенсію - але тільки в судовому порядку / Колаж фото УНІАН

В Україні військові пенсіонери, які вийшли на пенсію в період, що настав після 2018 року, мають можливість збільшити свою пенсію майже на п'ятдесят відсотків. Таке пояснення дали юристи "Адвокатського бюро Івана Хомича", повідомляє портал "Обозрєватєль".

Річ у тім, що розмір виплат військовим пенсіонерам визначається, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2018 рік. Такий показник прожиткового мінімуму на 52% нижче нинішнього, але розмір виплат при цьому не змінився.

Саме тому юристи рекомендують перерахувати пенсію – але строго в судовому порядку (виходячи з розміру прожиткового мінімуму на 2020-2023 роки). Саме це і призведе до збільшення розміру виплат приблизно на 50%.

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Наприклад, якщо в 2018 році прожитковий мінімум становив 1762 грн, то в 2023-му – вже 2684 грн. Згідно з формулою, якщо основний розмір виплати військового пенсіонера зараз становить 13 000 гривень, після перерахунку він може збільшитися до 19 760 гривень.

Таку можливість, кажуть юристи, мають військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року і проходили службу в:

Нацгвардії;

Прикордонній службі;

Службі безпеки України;

Збройних силах України;

Державній кримінально-виконавчій службі;

Управління державної охорони;

Державній службі з надзвичайних ситуацій;

Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, частина громадянок України може вийти на пенсію в 50 років (якщо у них є як мінімум 15 років трудового стажу). За словами чиновників, мова йде про матерів, які виховують кількох важко хворих дітей віком до шести років (яким не встановлена інвалідність).

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Дивіться відео "Зростання прожиткового мінімуму в Україні: на що це вплине і як змінить пенсії":

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