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На пенсії і зарплату медикам: Світовий банк надасть Україні $723 млн

8 березня 2022, 03:01

Пакет бюджетної підтримки для України називається фінансування відновлення України після економічної надзвичайної ситуації або Вільна Україна

Світовий банк, Гроші, Україна
Світовий банк допоможе Україні / rusvesna.su

Світовий банк мобілізує пакет екстреного фінансування для України у розмірі понад 723 мільйони доларів. Оперативна виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу, повідомили у Світовому банку.

"Сьогодні Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила додатковий пакет бюджетної підтримки для України під назвою фінансування відновлення України після економічної надзвичайної ситуації або Вільна Україна на суму 489 млн доларів", - сказано в повідомленні СБ.

Також наголошується, що пакет, схвалений Радою, складається з додаткового кредиту на 350 млн доларів і гарантій на суму 139 млн доларів.

Крім того, в нього включена мобілізація безоплатного фінансування в розмірі 134 млн доларів і паралельного фінансування в розмірі 100 млн доларів.

У підсумку, загальна мобілізована підтримка становить 723 млн доларів.

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Гроші будуть спрямовані на виплату заробітної плати медикам, пенсій для літніх людей і реалізацію соціальних програм для вразливих верств населення.

Відзначається, що первинна підтримка Світового банку була збільшена за рахунок гарантій Нідерландів на 80 мільйонів євро (еквівалент 89 мільйонів доларів) і Швеції на 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду в 30 000 гривень щомісяця.

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