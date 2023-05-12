Частина українців може вийти на пенсію в 50 років: хто має право

В Україні у віці 50 років (за умови наявності як мінімум 15 років трудового стажу) можуть вийти на пенсію частина українок.

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В Україні є категорія людей, які можуть виходити в 50 років на пенсію / колаж Главред, фото УНІАН

Частина громадянок України можуть вийти на пенсію в 50 лет (якщо у них є як мінімум 15 років трудового стажу). Про це повідомляють представники Пенсійного фонду.

За словами чиновників, мова йде про матерів, які виховують кількох важко хворих дітей віком до шести років (яким не встановлена інвалідність).

До числа таких дітей відносяться діти, яким не встановлена інвалідність, хворі важким перинатальним ураженням нервової системи, важким вродженим пороком розвитку, рідкісними (орфанними) захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, які мають дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, а також діти, які отримали важку травму, потребують трансплантації органу, а також паліативної допомоги.

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Хто з українців мають право рано виходити на пенсію

Багатодітні українці вже майже рік мають право виходити на пенсію до досягнення пенсійного віку (60 років для жінок і 65 років для чоловіків). Такі норми прописані в законі за номером 2040-IX, який вступив в силу з квітня минулого року. Документ розширив список українців, які можуть вийти на пенсію достроково, включивши в нього і багатодітних батьків.

При цьому чоловіки з 5 і більше дітьми мають право на дострокову пенсію виключно в тому випадку, якщо у дітей відсутня мати або ж мати цих дітей не скористалася своїм правом на їх виховання. А ось вимоги до віку і страхового стажу в разі чоловіків вище: багатодітний батько для раннього виходу на пенсію повинен досягти 55 років і мати не менше 20 років страхового стажу.

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Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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