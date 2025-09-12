М'ясо в Україні дорожчає: чого чекати восени та взимку

Ціна на м'ясо суттєво залежить від того, якими будуть ціни на комбікорм. Але кукурудзу в Україні лише починають косити.

М'ясо в Україні коштує недешево, і ціни постійно зростають. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував, чи подорожчає м'ясна група товарів в Україні восени та взимку.

За його словами, ціни на яловичину і свинину зафіксувалися і вже деякий час залишаються на відносно постійних цифрах.

"Що стосується цін на курятину, то поки що вони точно не змінюватимуться. Те ж саме можна сказати і про ціни на свинину. Адже коли кілограм м'яса свинини коштує понад 200 гривень, слід враховувати і платоспроможність населення", - сказав Марчук в інтерв'ю Главреду.

Від чого залежатимуть ціни на м'ясо

Ціна на м'ясо суттєво залежить від того, якими будуть ціни на комбікорм.

"Але кукурудзу в Україні лише починають косити, тому спрогнозувати ціну на неї зараз складно - вона на біржах буде коригуватися. Але, так, комбікорм дуже впливає на собівартість виробництва м'яса", - пояснив Марчук.

Також слід враховувати ще один важливий нюанс - з початком повномасштабної війни в Україні дуже скоротилася кількість ферм і свинокомплексів. Тому ціна на свинину та яловичину досить висока.

Чи зростатимуть ціни на м'ясо восени

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради прогнозує, що у вересні-жовтні не буде суттєвого коливання цін на м'ясну продукцію - вони зберігатимуться плюс-мінус на тому самому рівні, що й зараз.

"Але - якщо, не дай Боже, виникатимуть перебої зі світлом, як це було 2022 року, коли траплялися блекаути, і це призводило до необхідності застосовувати додаткові джерела енергії, відповідно, тоді зростала собівартість продукції, якщо так відбуватиметься восени-взимку цього року, будемо говорити про зміну ціни на м'ясо", - додав Марчук.

Ціни на м'ясо в Україні 2025 - останні новини

Як писав Главред, у 2025 році ціни на свинину в Україні помітно вищі за торішні - і основною причиною тому стало скорочення її внутрішнього виробництва. За даними галузевого співтовариства, промислове виробництво свинини за перші сім місяців 2025 року знизилося на 14-15% порівняно з тим самим періодом у 2024-му. Загальні втрати в галузі оцінюють приблизно в 10%.

В Україні подорожчало куряче філе - в окремих супермаркетах його вартість уже перевищує ціну свинини.

Тим часом світові ціни на яловичину в серпні досягли нового історичного максимуму. Серед головних чинників - потужний попит з боку США, який стимулював підвищення котирувань в Австралії, і стабільний імпорт Китаю, який підтримав вартість бразильського експорту, навіть попри зниження обсягів поставок до США через додаткові тарифи.

