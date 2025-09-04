Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Улюблене м'ясо українців різко підскочило в ціні: названо причини подорожчання

Олексій Тесля
4 вересня 2025, 12:41
45
Промислове виробництво свинини за перші сім місяців 2025 року знизилося на 14-15% порівняно з тим самим періодом 2024-го.
Свинина
В Україні зростають ціни на свинину / колаж Главред, фото скріншот

Важливо:

  • Ціни на свинину в Україні помітно вищі за минулорічні
  • Галузь свинарства розпочала 2025 рік із рекордно низьким поголів'ям
  • Експерти акцентують увагу на впливі імпорту

Цього року ціни на свинину в Україні помітно вищі за минулорічні - і основною причиною тому стало скорочення її внутрішнього виробництва.

За даними галузевого співтовариства, промислове виробництво свинини за перші сім місяців 2025 року знизилося на 14-15% порівняно з тим самим періодом у 2024-му. Загальні втрати в галузі оцінюють приблизно в 10%, повідомляє Асоціація "Свинарі України".

відео дня

Причини подорожчання свинини

"Галузь свинарства розпочала 2025 рік із рекордно низьким поголів'ям - менше ніж 2,9 млн голів. Це безпосередньо позначилося на зниженні обсягів. Хоча на сільгосппідприємствах кількість свиней трохи збільшилася, говорити про стабілізацію поки що передчасно - це скоріше сезонний сплеск, який спостерігається щороку", - пояснює керівник аналітичного відділу АСУ Олександра Бондарська.

Також експерт акцентує увагу на впливі імпорту. Незважаючи на його зростання, у перші вісім місяців він становив лише 5% від внутрішнього промислового виробництва свинини (менше 3% від загальної маси). Тобто, в українській галузі все ще головним чином домінує внутрішня пропозиція, і імпорт поки що не чинить помітного тиску на ціни.

Влітку традиційно спостерігається зростання цін: у спекотну погоду свині гірше набирають масу, і обсяги якісного м'яса зменшуються. Цього року поєднання сезонного спаду та загального виробництва посилило ціновий тиск, тримаючись на високому рівні.

Що буде з цінами на свинину

Що ж стосується подальшої динаміки, зниження цін очікується, але воно буде помірним:

До третього-четвертого кварталу попит на свинину зазвичай падає - з'являються альтернативи: домашня птиця, риба, гриби, а також запаси перед опалювальним сезоном.

Але через скорочене виробництво цього року спад буде незначним.

Уже з кінця листопада споживання знову зросте: м'ясопереробники та звичайні покупці готуються до зимових свят.

"Восени пропозиція, можливо, трохи збільшиться, але навіть вона залишиться нижчою за літній рівень. Це означає, що очікуване зниження цін буде розмитим, м'яким", - підсумовує Бондарська.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Читайте також:

Про джерело: асоціація "Свинарі України"

Асоціація "Свинарі України" - це галузевого об’єднання, ініціаторами якого стали самі виробники — представники свиногосподарств з різних регіонів країни. Станом на сьогодні асоціація "Свинарі України" об'єднує 47 підприємств із 18 областей України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

м'ясо свинина ціни на продукти
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

13:41Синоптик
"Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів": гучна заява Трампа

"Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів": гучна заява Трампа

13:14Світ
Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

12:47Україна
Реклама

Популярне

Більше
Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Під загрозою два міста: Зеленський сказав, що буде, якщо ЗСУ підуть з Донбасу

Під загрозою два міста: Зеленський сказав, що буде, якщо ЗСУ підуть з Донбасу

Українська гривна – не гроші: історик розкрив факт, який змінює все

Українська гривна – не гроші: історик розкрив факт, який змінює все

Останні новини

13:41

Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

13:25

Пам'ятник Григорія Чапкіса змінили: як зараз виглядає могила легенди

13:14

"Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів": гучна заява Трампа

12:47

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

12:46

"Він чудовий партнер": Катя Кузнецова зробила зізнання про стосунки з Цимбалюком

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
12:42

Ходити можна не всюди: українців чекає новий штраф до 51 тисячі

12:41

Улюблене м'ясо українців різко підскочило в ціні: названо причини подорожчання

12:29

1+1 Україна 30 років: як змінилися знаменитості каналу

12:14

"Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці": трейлер фільму "Малевич" новини компанії

Реклама
12:12

З 8 січня в усіх кінотеатрах країни: 1+1 media розпочала роботу над романтичною комедією "Випробувальний термін"

12:05

Пахне бажанням сподобатися: Вакарчук різко висловився про Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградний Уран усе змінить: чотири знаки зодіаку на порозі переломного моменту

11:53

Гороскоп на завтра 5 вересня: Левам - поїздка, Водоліям - крадіжка

11:53

Чому 5 вересня не можна займатися брудною і важкою працею: яке свято

11:52

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

11:50

Доленосне місячне затемнення 7 вересня 2025 року: хто стане головним щасливчикомВідео

11:48

Багато хто робить фатальну помилку: розкрито хитрий фокус, як правильно зберігати цибулюВідео

10:59

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

10:55

Китайський гороскоп на завтра 5 вересня: Коням - нещастя, Півням - переживання

10:51

Орбан і Фіцо просять ЄС зняти санкції з шести олігархів РФ: деталі

Реклама
10:45

Впав на коліна: Шоптенко розкрила, який особливий момент розділила з Зеленським

10:26

РФ стягнула десятки тисяч штурмовиків і готує новий наступ - Bloomberg

10:19

Потрібно поспішити: які ягідні кущі висаджують у вересні

10:09

"Корейська заморозка з німецьким фіналом": чому Києву вигідніше обміняти землю на мир

10:04

Коли усі чоловіки зможуть виїжджати за кордон: в Зеленського назвали терміни

10:02

"Іноді непростий": дружина Позитива заворожила шанувальників новими знімками

09:20

Бенефіс Сі: як Пекін грає у свою гру без МосквиПогляд

09:16

Загроза блекауту і віялових відключень: прогноз масованих ударів РФ по Україні

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Після важливого рішення про життя Брюса Вілліса: з'явилися новини

08:18

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

08:07

Окупанти повісили триколори на околицях Куп'янська: що насправді відбувається

06:56

Під загрозою два міста: Зеленський сказав, що буде, якщо ЗСУ підуть з Донбасу

06:22

Сі, Моді і Путін створюють новий інтернаціонал: що це означає для УкраїниПогляд

05:42

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя СвободиВідео

04:34

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

03:31

Універсальна стильна зачіска за одну хвилину: б'юті-лайфхак для економії часу

02:30

Подряпин не залишиться: якими засобами можна почистити екран ноутбука

02:05

"Жодного обласного центру за роки війни": МЗС України звело нанівець погрози Путіна

01:30

У "Людини-павука" Тома Голланда невиліковні розлади: "Відчуваю себе наляканим"

Реклама
01:03

Захопити до першого снігу: офіцер ЗСУ розкрив план окупантів щодо Покровська

00:08

Несподіваний фаворит: який колір авто обирають українці найчастіше

03 вересня, середа
23:55

Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови

23:23

Відбилася підборами: що трапилося з королевою Каміллою в поїзді

23:13

"Картки на їжу - реальний сценарій": експерт сказав, як Україна може добити РФ

23:09

В останній момент: Ребров робить неочікувану заміну у збірній перед самим матчем

22:59

Частина мозку померла: у солістки популярного російського гурту стався інсультВідео

22:37

Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

21:59

Нові зміни у бронюванні: хто може отримати бронь навіть якщо перебуває у розшуку

21:50

"Відчують всю красу моменту": як удари по Москві та Пітеру вплинуть на хід війни

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти