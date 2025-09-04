Улюблене м'ясо українців різко підскочило в ціні: названо причини подорожчання

Промислове виробництво свинини за перші сім місяців 2025 року знизилося на 14-15% порівняно з тим самим періодом 2024-го.

https://glavred.net/ukraine/lyubimoe-myaso-ukraincev-rezko-podskochilo-v-cene-nazvany-prichiny-podorozhaniya-10695212.html Посилання скопійоване

В Україні зростають ціни на свинину / колаж Главред, фото скріншот

Важливо:

Ціни на свинину в Україні помітно вищі за минулорічні

Галузь свинарства розпочала 2025 рік із рекордно низьким поголів'ям

Експерти акцентують увагу на впливі імпорту

Цього року ціни на свинину в Україні помітно вищі за минулорічні - і основною причиною тому стало скорочення її внутрішнього виробництва.

За даними галузевого співтовариства, промислове виробництво свинини за перші сім місяців 2025 року знизилося на 14-15% порівняно з тим самим періодом у 2024-му. Загальні втрати в галузі оцінюють приблизно в 10%, повідомляє Асоціація "Свинарі України".

відео дня

Причини подорожчання свинини

"Галузь свинарства розпочала 2025 рік із рекордно низьким поголів'ям - менше ніж 2,9 млн голів. Це безпосередньо позначилося на зниженні обсягів. Хоча на сільгосппідприємствах кількість свиней трохи збільшилася, говорити про стабілізацію поки що передчасно - це скоріше сезонний сплеск, який спостерігається щороку", - пояснює керівник аналітичного відділу АСУ Олександра Бондарська.

Також експерт акцентує увагу на впливі імпорту. Незважаючи на його зростання, у перші вісім місяців він становив лише 5% від внутрішнього промислового виробництва свинини (менше 3% від загальної маси). Тобто, в українській галузі все ще головним чином домінує внутрішня пропозиція, і імпорт поки що не чинить помітного тиску на ціни.

Влітку традиційно спостерігається зростання цін: у спекотну погоду свині гірше набирають масу, і обсяги якісного м'яса зменшуються. Цього року поєднання сезонного спаду та загального виробництва посилило ціновий тиск, тримаючись на високому рівні.

Що буде з цінами на свинину

Що ж стосується подальшої динаміки, зниження цін очікується, але воно буде помірним:

До третього-четвертого кварталу попит на свинину зазвичай падає - з'являються альтернативи: домашня птиця, риба, гриби, а також запаси перед опалювальним сезоном.

Але через скорочене виробництво цього року спад буде незначним.

Уже з кінця листопада споживання знову зросте: м'ясопереробники та звичайні покупці готуються до зимових свят.

"Восени пропозиція, можливо, трохи збільшиться, але навіть вона залишиться нижчою за літній рівень. Це означає, що очікуване зниження цін буде розмитим, м'яким", - підсумовує Бондарська.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Читайте також:

Про джерело: асоціація "Свинарі України" Асоціація "Свинарі України" - це галузевого об’єднання, ініціаторами якого стали самі виробники — представники свиногосподарств з різних регіонів країни. Станом на сьогодні асоціація "Свинарі України" об'єднує 47 підприємств із 18 областей України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред