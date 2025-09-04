Улюблене м'ясо українців різко підскочило в ціні: названо причини подорожчання

Важливо:
- Ціни на свинину в Україні помітно вищі за минулорічні
- Галузь свинарства розпочала 2025 рік із рекордно низьким поголів'ям
- Експерти акцентують увагу на впливі імпорту
Цього року ціни на свинину в Україні помітно вищі за минулорічні - і основною причиною тому стало скорочення її внутрішнього виробництва.
За даними галузевого співтовариства, промислове виробництво свинини за перші сім місяців 2025 року знизилося на 14-15% порівняно з тим самим періодом у 2024-му. Загальні втрати в галузі оцінюють приблизно в 10%, повідомляє Асоціація "Свинарі України".
Причини подорожчання свинини
"Галузь свинарства розпочала 2025 рік із рекордно низьким поголів'ям - менше ніж 2,9 млн голів. Це безпосередньо позначилося на зниженні обсягів. Хоча на сільгосппідприємствах кількість свиней трохи збільшилася, говорити про стабілізацію поки що передчасно - це скоріше сезонний сплеск, який спостерігається щороку", - пояснює керівник аналітичного відділу АСУ Олександра Бондарська.
Також експерт акцентує увагу на впливі імпорту. Незважаючи на його зростання, у перші вісім місяців він становив лише 5% від внутрішнього промислового виробництва свинини (менше 3% від загальної маси). Тобто, в українській галузі все ще головним чином домінує внутрішня пропозиція, і імпорт поки що не чинить помітного тиску на ціни.
Влітку традиційно спостерігається зростання цін: у спекотну погоду свині гірше набирають масу, і обсяги якісного м'яса зменшуються. Цього року поєднання сезонного спаду та загального виробництва посилило ціновий тиск, тримаючись на високому рівні.
Що буде з цінами на свинину
Що ж стосується подальшої динаміки, зниження цін очікується, але воно буде помірним:
До третього-четвертого кварталу попит на свинину зазвичай падає - з'являються альтернативи: домашня птиця, риба, гриби, а також запаси перед опалювальним сезоном.
Але через скорочене виробництво цього року спад буде незначним.
Уже з кінця листопада споживання знову зросте: м'ясопереробники та звичайні покупці готуються до зимових свят.
"Восени пропозиція, можливо, трохи збільшиться, але навіть вона залишиться нижчою за літній рівень. Це означає, що очікуване зниження цін буде розмитим, м'яким", - підсумовує Бондарська.
Ціни на продукти - новини за темою
Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.
Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.
Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.
Читайте також:
- Долар і євро шалено злетіли - встановлено новий курс валют на 1 вересня
- Цифри вражають: де найвищі та найнижчі зарплати в Україні
- Пенсіонерам можуть несподівано обмежити виплати: хто в Україні в зоні ризику
Про джерело: асоціація "Свинарі України"
Асоціація "Свинарі України" - це галузевого об’єднання, ініціаторами якого стали самі виробники — представники свиногосподарств з різних регіонів країни. Станом на сьогодні асоціація "Свинарі України" об'єднує 47 підприємств із 18 областей України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред