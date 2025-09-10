Долар може шалено злетіти: скільки коштуватиме валюта наприкінці 2025 року

Експерти прогнозують, що до кінця року курс гривні до долара залишатиметься відносно стабільним.

Українцям назвали курс долара на кінець року / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

До кінця року курс гривні може залишатися в межах 43-43,5 грн/дол

До грудня очікується послаблення на 5%

Уряд заклав середньорічний курс 43,3 грн/дол

До кінця 2025 року курс гривні до долара може утримуватися в межах 43-43,5 грн/дол. З вересня по грудень гривня може послабшати приблизно на 5%. Таким прогнозом поділився генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Водночас, як зазначив банкір, очікувати різких коливань не варто - зміни будуть поступовими.

Фіала пояснив, що такий розрахунок базується на очікуванні масштабної міжнародної фінансової підтримки. За його словами, у 2025 році Україна може отримати 52 млрд доларів допомоги, що дозволить підтримувати стабільність національної валюти.

За його словами, частина кредитів буде профінансована за рахунок заморожених російських активів, а окремі європейські позики є безвідсотковими з тривалим терміном погашення - до 30 років. Кабінет Міністрів України у своїй Бюджетній декларації на 2025 рік заклав середньорічний курс на рівні 43,3 грн/дол.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Прогнози економістів

Схожих прогнозів дотримуються й інші економісти та банкіри. Членкиня наглядової ради Центру економічних стратегій (ЦЕС) Олена Білан вважає, що курс до кінця року може скласти близько 43,5 грн/дол. Водночас вона підкреслила, що прогнозування курсу долара - складне завдання, яке більше нагадує "вгадування", тому фактичний курс може виявитися нижчим.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що до кінця 2025 року курс гривні відносно долара залишатиметься досить стабільним. За його словами, на динаміку національної валюти впливатиме низка ключових чинників, зокрема збільшення фінансової допомоги Україні з боку міжнародних партнерів.

"Практично всі країни, які підтримують Україну (а це десятки країн світу) у своїх державних бюджетах передбачили допомогу нашій країні. Отримання фінансової допомоги дозволяє нашому уряду, з одного боку, покривати дефіцит бюджету, хоч би яким він був, а з іншого - НБУ завдяки зовнішній фінансовій підтримці має можливість поповнювати золотовалютні резерви, які у нас зараз рекордні - понад 40 мільярдів доларів. Таких резервів Україна не мала навіть у найкращі мирні роки", - пояснив економіст.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що НБУ має ресурси для утримання стабільного курсу гривні. Водночас до кінця року національна валюта може послабшати через ризики війни, загрозу блекаутів та атак на інфраструктуру. За його прогнозом, долар може піднятися з 41 до 44 грн.

Також директор департаменту "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що цього тижня валютний ринок залишатиметься відносно стабільним. Курс долара очікується на рівні 41,2-41,8 грн, євро - 48-49 грн.

Крім цього, економіст Олексій Плотніков пояснив, що після завершення війни гривня не зміцниться автоматично. Курс залежатиме від продовження міжнародної допомоги та початку відбудови. Водночас до кінця 2025 року очікується поступове здешевлення гривні через нестачу валютних надходжень.

Про персону: Томаш Фіала Томаш Фіала — чеський підприємець, генеральний директор та засновник української інвестиційної компанії Dragon Capital. У 2016–2018 роках компанія інвестувала близько $400 млн у нерухомість України разом з європейськими та американськими партнерами, зокрема фондом Джорджа Сороса Soros Fund Management. Володіє "Юнексбанком" в Україні.

