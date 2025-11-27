Україна і МВФ погодили важливу фінансову угоду: Свириденко розкрила суму

Програма МВФ стимулює залучення додаткової зовнішньої допомоги для покриття фінансових потреб України.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-i-mvf-soglasovali-vazhnoe-finansovoe-soglashenie-sviridenko-raskryla-summu-10719167.html Посилання скопійоване

Україна отримує нову чотирирічну програму від МВФ на 8,2 мільярда доларів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/yulia.svyrydenko

Коротко:

МВФ погодив програму на 4 роки обсягом 8,2 млрд дол

Фінансування покриє критичні витрати та підтримку стабільності

Залучення додаткової зовнішньої допомоги для України критично важливе

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні персоналу досягли домовленості про нову чотирирічну програму фінансування обсягом понад 8 млрд доларів. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.

"Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ", – пояснила премʼєрка. відео дня

Деталі фінансування

За інформацією Національного банку України, йдеться про підтримку в межах Механізму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility, EFF) з потенційним доступом до фінансування в розмірі 5,94 млрд СПЗ (приблизно 8,1 млрд дол. США).

Регулятор зазначає, що нова програма МВФ має стати каталізатором залучення додаткової зовнішньої підтримки для покриття фінансових потреб країни. За базовим сценарієм, загальний розрив фінансування України у 2026–2029 роках оцінюється приблизно у 136,5 млрд доларів. У 2026–2027 роках залишковий розрив, з урахуванням вже наданих гарантій, становитиме близько 63 млрд доларів.

Основні цілі програми

Нова угода передбачає комплекс заходів фіскальної та монетарної політики. Основними цілями визначено підтримку макроекономічної стабільності, відновлення боргової та зовнішньоекономічної стійкості України, а також боротьбу з корупцією та підвищення якості врядування.

Підтримка української економіки

Свириденко наголосила, що МВФ підтвердив стійкість української економіки, яка продовжує функціонувати попри удари по енергетиці та інфраструктурі.

"Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах", – зазначила премʼєрка.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Підготовка бюджету та реформи

Крім того, уряд уже підготував бюджет на 2026 рік у рамках нової програми МВФ, з акцентом на ефективність витрат. Попереду його розгляд та схвалення Верховною Радою.

"Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема триває перезавантаження корпоративного управління у держпідприємствах і продовжується конкурс на посаду керівника митниці", – додала Свириденко.

Військова та фінансова допомога Україні – новини за темою

Як писав Главред раніше, ЄС до грудня відклав ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Затримує процес Бельгія, де зберігається значна частина активів РФ. Країна хоче впевнитись, що не нестиме відповідальність за ризики, пов’язані з кредитами на суму близько 140 млрд євро, які планують наданти Україні.

Нагадаємо, що США виступали проти плану ЄС щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України "Групою семи" (G7). Причиною своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку.

Крім того,Протягом найближчого місяця Іспанія планує ухвалити новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро. Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Читайте також:

Про установу: МВФ Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред