Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна і МВФ погодили важливу фінансову угоду: Свириденко розкрила суму

Руслан Іваненко
27 листопада 2025, 02:06
29
Програма МВФ стимулює залучення додаткової зовнішньої допомоги для покриття фінансових потреб України.
Свириденко, МВФ
Україна отримує нову чотирирічну програму від МВФ на 8,2 мільярда доларів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/yulia.svyrydenko

Коротко:

  • МВФ погодив програму на 4 роки обсягом 8,2 млрд дол
  • Фінансування покриє критичні витрати та підтримку стабільності
  • Залучення додаткової зовнішньої допомоги для України критично важливе

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні персоналу досягли домовленості про нову чотирирічну програму фінансування обсягом понад 8 млрд доларів. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.

"Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ", – пояснила премʼєрка.

відео дня

Деталі фінансування

За інформацією Національного банку України, йдеться про підтримку в межах Механізму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility, EFF) з потенційним доступом до фінансування в розмірі 5,94 млрд СПЗ (приблизно 8,1 млрд дол. США).

Регулятор зазначає, що нова програма МВФ має стати каталізатором залучення додаткової зовнішньої підтримки для покриття фінансових потреб країни. За базовим сценарієм, загальний розрив фінансування України у 2026–2029 роках оцінюється приблизно у 136,5 млрд доларів. У 2026–2027 роках залишковий розрив, з урахуванням вже наданих гарантій, становитиме близько 63 млрд доларів.

Основні цілі програми

Нова угода передбачає комплекс заходів фіскальної та монетарної політики. Основними цілями визначено підтримку макроекономічної стабільності, відновлення боргової та зовнішньоекономічної стійкості України, а також боротьбу з корупцією та підвищення якості врядування.

Підтримка української економіки

Свириденко наголосила, що МВФ підтвердив стійкість української економіки, яка продовжує функціонувати попри удари по енергетиці та інфраструктурі.

"Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах", – зазначила премʼєрка.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Підготовка бюджету та реформи

Крім того, уряд уже підготував бюджет на 2026 рік у рамках нової програми МВФ, з акцентом на ефективність витрат. Попереду його розгляд та схвалення Верховною Радою.

"Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема триває перезавантаження корпоративного управління у держпідприємствах і продовжується конкурс на посаду керівника митниці", – додала Свириденко.

Військова та фінансова допомога Україні – новини за темою

Як писав Главред раніше, ЄС до грудня відклав ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Затримує процес Бельгія, де зберігається значна частина активів РФ. Країна хоче впевнитись, що не нестиме відповідальність за ризики, пов’язані з кредитами на суму близько 140 млрд євро, які планують наданти Україні.

Нагадаємо, що США виступали проти плану ЄС щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України "Групою семи" (G7). Причиною своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку.

Крім того,Протягом найближчого місяця Іспанія планує ухвалити новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро. Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Читайте також:

Про установу: МВФ

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка МВФ новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна і МВФ погодили важливу фінансову угоду: Свириденко розкрила суму

Україна і МВФ погодили важливу фінансову угоду: Свириденко розкрила суму

02:06Україна
Мирні переговори з Україною: на які поступки Путін може піти — прогноз NYT

Мирні переговори з Україною: на які поступки Путін може піти — прогноз NYT

00:52Світ
Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомо

Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомо

22:14Світ
Реклама

Популярне

Більше
Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

Гороскоп на сьогодні 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

Гороскоп на сьогодні 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

"Постановочна сцена": розкрилася правда про заручини Melovin

"Постановочна сцена": розкрилася правда про заручини Melovin

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

Останні новини

04:15

Путіністам Кіркорову і Баскову висказали правду про війну - деталі

03:12

Як нарядити ялинку красиво: пастки, у які потрапляють навіть досвідчені декоратори

02:40

Вчені вразили світ сенсацією: темну матерію вдалося зафіксувати вперше

02:06

Україна і МВФ погодили важливу фінансову угоду: Свириденко розкрила суму

01:30

Кріштіану Роналду обрав для весілля символічне місце

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалкиТрампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про «план» США і кремлівські шпаргалки
00:52

Мирні переговори з Україною: на які поступки Путін може піти — прогноз NYT

26 листопада, середа
23:59

Російський телеведучий прийняв рішення помирати від раку

23:55

Яке авто дає більше шансів скласти іспит з першого разу: МВС дало підказку

23:35

Страховий стаж під загрозою: названо головну умову для трудових книжок

Реклама
23:28

Батареї стануть гарячішими миттєво: інженер поділився простим секретом

23:13

Переможниця "Холостяка" зробила несподіване зізнання про нового бойфренда

22:52

Динамо зіграє проти Омонії без ключових гравців – хто не допоможе команді

22:40

"У неї проблеми": мама зрадниці Наташі Корольової розповіла правду про доньку

22:37

"Не буде шансу на виживання": названо головну небезпеку "мирного плану" США

22:15

Просто розмістіть над батареєю: лайфхак, як зробити кімнату теплішою за хвилини

22:14

Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомоВідео

22:05

Коли водій може сміливо їхати на жовтий сигнал світлофора - законний випадок

21:59

Як мозок обирає, що запам’ятати: вчені розкрили секрет існування спогадівВідео

21:33

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

21:31

У РФ помер популярний радянський актор і режисер

Реклама
21:06

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

21:05

Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

21:01

Сили ЗСУ можуть розмістити в одній із країн НАТО: несподіваний прогноз

21:00

Чи можуть одружені бути свідками на весіллі - священник розставив крапки над "і"Відео

20:57

"Я здохла": Сєдокова влаштувала показову істерику на камеру

20:43

Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

20:19

Розкрито секрет економії на опаленні: вся справа в простій хитрості з радіаторомВідео

20:13

"Постановочна сцена": розкрилася правда про заручини Melovin

19:59

Інвестиція в майбутній урожай: що потрібно зробити з горіхом до настання морозівВідео

19:48

"Я не сумніваюсь": розкрито, хто "злив" переговори Віткоффа з помічником Путіна

19:19

Не на Водохреще: як і коли насправді Леся Українка захворіла на туберкульозВідео

19:11

Мир "в обмін" на території: Україна визначила "червоні лінії" для переговорів

19:10

"Плівки Ушакова": хто злив розмовуПогляд

18:57

"Мій чоловік з іншою жінкою": Денисенко зробила одкровення про шлюб із Федінчиком

18:57

До 10 годин без електрики: новий графік вимкнення світла на 27 листопада

18:46

Регіон у небезпеці, РФ стягує сили на Дніпропетровський напрямок - військовий

18:43

"Не стикалися з таким з 2022 року": офіцер розкрив деталі боїв за Покровськ

18:27

Переговори Зеленського з Трампом: в ОП назвали головні "чутливі питання"

18:25

"Трампу фіолетово на Україну": дипломат назвав справжню причину появи "плану миру"

18:01

Гороскоп на Різдво 2025: що чекає знаків зодіаку у святковий день

Реклама
18:00

Як зрозуміти, що сумка справді якісна і чому вона варта інвестицій новини компанії

17:41

Найнадійніше авто на вторинному ринку: механік назвав "вічну" модель

17:23

"Не може бути мови": у РФ нахабно відповіли на запитання про поступки на переговорах

17:06

"Путінські маріонетки": зірка "Сватів" жорстко пройшлася по колегах-путіністах

17:00

"Продати Україну": ЗМІ злили записи розмов Віткоффа з Кремлем, які будуть наслідкиФотоВідео

16:44

Як не ковзати на слизьких дорогах: простий лайфхак з підручними засобами

16:30

Долар різко подешевшав, а євро завмерло: з'явився новий курс валют на 27 листопада

16:29

РФ запустить крилаті ракети, скоро буде новий масований обстріл - монітори

16:27

"До весни не дотягнемо": з'явився сумний прогноз щодо завершення війни

16:18

Приватний детектив назвав найбільших зрадників: у ТОПі 5 професій

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаАні Лорак
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти