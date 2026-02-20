Будапешт заблокував кредит для Києва на 90 млрд євро - FT

Лідери ЄС погодили кредит у грудні 2025 року як екстрену фінансову підтримку для Києва.

Ця ситуація може ускладнити затвердження допомоги від МВФ на 8 млрд

Будапешт виступив проти надання Києву кредиту ЄС на суму 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

За інформацією видання, 20 січня посол Угорщини при ЄС висловив заперечення проти механізму, що передбачає запозичення коштів шляхом випуску боргових зобов'язань, гарантованих бюджетом Євросоюзу.

Журналісти підкреслюють, що для затвердження кредиту необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів блоку, а тому позиція Будапешта фактично блокує рішення.

Крім того, як зазначає FT, ситуація, що склалася, може ускладнити затвердження нової програми допомоги від Міжнародного валютного фонду на 8 млрд доларів.

Financial Times нагадує, що лідери ЄС погодили цей кредит у грудні 2025 року як екстрену фінансову підтримку для Києва, який вже в квітні може зіткнутися з дефіцитом бюджету. Тоді Словаччина і Чехія разом з Угорщиною дали згоду за умови, що не будуть нести відповідальність за виплату відсотків або погашення позики, забезпеченої гарантіями інших 24 країн союзу.

Однак для того, щоб Європейська комісія змогла задіяти резерв бюджету ЄС і здійснити запозичення для подальшого кредитування України, потрібне одностайне рішення всіх членів об'єднання, підкреслює видання.

Чому Орбан виступає проти України - думка експерта

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, прем'єр Угорщини Віктор Орбан використовує зовнішні фактори, зокрема тему України, щоб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем і створити образ "ворога".

"Орбан вже блокує певні ініціативи на рівні Європейського Союзу. Як прем'єр-міністр Угорщини він робить це офіційно, а тепер прагне перекласти відповідальність на угорців. Тобто він хоче сказати, що це не його особиста позиція, а позиція народу: мовляв, "угорці виступили проти, а я, як демократично обраний лідер, не можу не підтримати їхню волю", - пояснив експерт.

Як зазначив Рейтерович, шанси Орбана на переобрання невеликі, оскільки партія "Фідес" відстає більш ніж на 15%.

Кредит ЄС Україні

Європейський Союз прийняв рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років. Про це 19 грудня повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, Главред писав, що коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити правила, щоб Україна могла використовувати позику в розмірі 90 мільярдів євро для закупівлі британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Росія, як сторона, відповідальна за розв'язання війни, повинна піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Вона зазначила, що відповіддю Європи є посилення допомоги Україні, зокрема кредит у розмірі 90 млрд євро і внески на розробку гарантій безпеки.

Про особу: Віктор Орбан Віктор Орбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) - угорський проросійський (в основному) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини в 1998-2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії і виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

