Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Коли чекати "стрибка" долара: з'явився прогноз нового валютного курсу

Олексій Тесля
29 грудня 2025, 23:31
43
Політика Національного банку залишиться без істотних змін, що призведе до плавного і контрольованого ослаблення гривні.
Коли чекати 'стрибка' долара: з'явився прогноз нового валютного курсу
З'явився прогноз нового курсу долара / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Аналітики очікують ослаблення національної валюти
  • Політика Національного банку залишиться без суттєвих змін

У проєкті державного бюджету на 2026 рік орієнтир за курсом долара встановлено на рівні 45,7 гривні.

Українські аналітики очікують ослаблення національної валюти, однак вважають, що позначка 45 грн за долар залишиться непересіченою, зазначає УНІАН.

відео дня

Експерти інвестиційної компанії Dragon Capital вказують, що поточна макроекономічна ситуація сприяє відносній стійкості гривні. За їхніми оцінками, міжнародні резерви країни зберігатимуться на історично високому рівні, а долар США продовжить втрачати позиції на світових ринках.

Згідно з оновленим прогнозом Dragon Capital, курс гривні може скласти близько 43 грн за долар до кінця 2025 року і наблизитися до 44 грн до завершення 2026-го.

У Concorde Capital дають схожі оцінки: аналітики компанії очікують, що середньорічний курс долара 2026 року перебуватиме на рівні 43,6 грн, а до кінця року підніметься до 44,8 грн. На їхню думку, політика Національного банку залишиться без істотних змін, що призведе до плавного і контрольованого ослаблення гривні.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Новий курс валют: прогноз експертів

Аналітики інвестиційної компанії ICU зазначають, що нещодавнє зміцнення гривні було очікуваним і стало наслідком продуманої політики Національного банку, який активно використовував валютні інтервенції для вирівнювання ринку.

На їхню думку, надалі регулятор може послабити контроль над курсом, допустивши більш помітні коливання і поступово переходячи до м'якої, керованої девальвації гривні.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс долара долар гривня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вибрала нові цілі та готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

РФ вибрала нові цілі та готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

00:10Україна
ЗСУ вийшли з великого міста на сході: Сирський розкрив причину

ЗСУ вийшли з великого міста на сході: Сирський розкрив причину

22:24Україна
"Можливо, нападу не було": Трамп про істерику РФ через "атаку будинку Путіна"

"Можливо, нападу не було": Трамп про істерику РФ через "атаку будинку Путіна"

21:54Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Останні новини

00:10

РФ вибрала нові цілі та готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

29 грудня, понеділок
23:31

Коли чекати "стрибка" долара: з'явився прогноз нового валютного курсу

23:21

40-річна зірка "Фабрики зірок" народила первістка

23:05

Wi-Fi почне літати: один простий прийом миттєво розжене Інтернет до максимумуВідео

22:24

ЗСУ вийшли з великого міста на сході: Сирський розкрив причину

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 роціГрафіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році
22:06

Водіїв закликають покласти чайні пакетики в авто до кінця грудня: яка причина

22:00

Війна продовжиться, що б ми не робили: чому мирної угоди не будеПогляд

21:54

"Можливо, нападу не було": Трамп про істерику РФ через "атаку будинку Путіна"Відео

21:41

Брехню розкрито: дружина Віталія Козловського розповіла правду про шлюб зі співаком

Реклама
20:52

Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

20:50

Штрафи для ФОПів без касових апаратів з 1 січня: уряд ухвалив рішення

20:29

Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

20:24

Олія більше не потрібна: хитрий спосіб ідеальної яєчні - швидше і смачнішеВідео

20:21

6 продуктів, які не потрібно зберігати у холодильнику під час свят: місця стане більше

20:15

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощВідео

19:55

"Трамп був обурений": Путін поскаржився США на атаку українських дронів

19:36

Замість сіток і мішків: як проста конструкція збереже врожай овочів до весниВідео

19:25

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

19:13

Як легко очистити шторку для ванної від нальоту і плісняви: перевірений метод

19:10

Бої за Покровськ: що відбувається на фронтіПогляд

Реклама
19:09

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

19:01

До 100 грн за пляшку: в Україні з січня дорожчатиме затребуваний продукт

18:54

Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

18:28

Віталій Кім: Перемовини назріли, потрібен мир

18:25

"Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій

18:25

Ситуація може змінитися: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 30 грудня

18:08

Три прилади, які категорично не можна вмикати через подовжувач: в чому причина

18:05

РФ готує удар по центру Києва: Зеленський відповів на нахабні погрози Москви

17:46

В Кремлі заявили про атаку на резиденцію Путіна та пригрозили відповіддю: деталіВідео

17:40

Відключення світла у Києві: коли стабілізується ситуація на лівому березі - Yasno

17:27

РФ може відкрити новий фронт: генерал про загрозу для обласного центру УкраїниВідео

17:03

Прийде справжня арктична холоднеча: відома дата посилення морозів в Україні

16:48

Відповідь здивує багатьох: експерти відповіли, як часто потрібно прати піжаму

16:32

Постачальники новорічного настрою: топ-7 найкращих новорічних комедій (частина 2)

16:23

"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

16:12

Тривають важкі бої: речник УДА розповів про загрози для Запорізької області

15:49

"Любить шум і гам": ROXOLANA розповіла про репетиції шоу з новонародженою донькоюВідео

15:41

Скільки можна зберігати салати у холодильнику, щоб не отруїтися: відповідь здивує

15:31

Шахтар готує масштабну зимову чистку: які футболісти можуть покинути клуб

15:14

Який справжній переклад фрази "кормить завтраками": знають лише деякі українціВідео

Реклама
14:49

Сир не буде псуватися тижнями: експерти розкрили найкращий спосіб зберігання

14:46

"Сніданок. Вихідний" із Валентиною Хамайко та Олександром Поповим повертається на 1+1 Україна

14:44

Рік Вогняного Коня: які подарунки не варто дарувати, щоб не накликати біду

14:42

Терехов: Нам потрібне не перемир’я з постійними ризиками, а повноцінний мир

14:27

Шкода, що виграла: переможниця "Холостяка" зробила несподівані заяви

14:25

Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

13:47

Для чого насправді потрібен ящик під духовкою: мало хто знає його призначення

13:07

Ресторанна закуска вдома на новорічний стіл - гості ахнуть від захватуВідео

13:07

Графіки не діють: у низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла

12:56

Зеленський вбрався в особливий костюм для зустрічі з Трампом - як він виглядавВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти