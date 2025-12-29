Коли чекати 'стрибка' долара: з'явився прогноз нового валютного курсу

Політика Національного банку залишиться без істотних змін, що призведе до плавного і контрольованого ослаблення гривні.

У проєкті державного бюджету на 2026 рік орієнтир за курсом долара встановлено на рівні 45,7 гривні.

Українські аналітики очікують ослаблення національної валюти, однак вважають, що позначка 45 грн за долар залишиться непересіченою, зазначає УНІАН.

Експерти інвестиційної компанії Dragon Capital вказують, що поточна макроекономічна ситуація сприяє відносній стійкості гривні. За їхніми оцінками, міжнародні резерви країни зберігатимуться на історично високому рівні, а долар США продовжить втрачати позиції на світових ринках.

Згідно з оновленим прогнозом Dragon Capital, курс гривні може скласти близько 43 грн за долар до кінця 2025 року і наблизитися до 44 грн до завершення 2026-го.

У Concorde Capital дають схожі оцінки: аналітики компанії очікують, що середньорічний курс долара 2026 року перебуватиме на рівні 43,6 грн, а до кінця року підніметься до 44,8 грн. На їхню думку, політика Національного банку залишиться без істотних змін, що призведе до плавного і контрольованого ослаблення гривні.

Аналітики інвестиційної компанії ICU зазначають, що нещодавнє зміцнення гривні було очікуваним і стало наслідком продуманої політики Національного банку, який активно використовував валютні інтервенції для вирівнювання ринку.

На їхню думку, надалі регулятор може послабити контроль над курсом, допустивши більш помітні коливання і поступово переходячи до м'якої, керованої девальвації гривні.

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

