Коли чекати на різкий стрибок на ринку валют: прогноз нового курсу долара і євро

Якщо на зовнішніх ринках долар починає слабшати, зокрема й через масову емісію доларів, це повинно відображатися і в Україні.

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З'явився прогноз нового валютного курсу / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Головне із заяв експертів:

Посилення долара до євро цілком імовірний сценарій

Введення мит США може призвести до ослаблення євро

Трамп своїми діями провокує зростання бюджетного дефіциту в США

Посилення долара до євро цілком імовірний сценарій до кінця цього року, але його реалізація залежить від успішних перемовин між США та ЄС, які наразі мають ознаки пробуксовки.

Таку думку висловив у коментарі Главреду економіст, екс-член ради НБУ Віталій Шапран.

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Своєю чергою економіст Борис Кушнірук зазначає, що запровадження мит США на товари з Євросоюзу, яке має відбутися вже після 9 липня, може призвести до ослаблення євро. Тож європейська економіка відчує певний тиск, адже її товари стануть менш конкурентоспроможними на американському ринку, і їхні продажі можуть скоротитися.

/ Инфографика: Главред

На думку експерта, президент США Дональд Трамп своїми діями провокує зростання бюджетного дефіциту в Штатах, тож постає питання, яким чином там впораються з його покриттям, не вдаючись до запуску "друкарського верстата".

"Безперечно, якщо на зовнішніх ринках долар починає слабшати, зокрема й через масову емісію доларів, це має позначатися і в Україні. Тобто тоді, з одного боку, гривня має зміцнюватися. З іншого боку, оскільки Україна дуже залежить від зовнішньої допомоги, все, що відбувається з курсом - це винятково рукотворна справа Нацбанку. Адже курс долара визначається не ринком, адже НБУ продає від третини до половини всієї валюти, яка необхідна на ринку за рахунок власних резервів. І поки буде величезний дефіцит торговельного балансу, інакше бути не може", - додав Кушнірук.

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Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро скоро може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

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Хто такий Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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