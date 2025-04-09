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Щомісяця 944 гривні: хто з пенсіонерів може отримати доплату у 2025 році

Руслана Заклінська
9 квітня 2025, 00:03
293
Надбавка становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Щомісяця 944 гривні: хто з пенсіонерів може отримати доплату у 2025 році
Хто має право на 944 гривні щомісяця / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Хто має право на доплату до пенсії
  • Коли виплата стане доступною
  • Куди звертатися для оформлення

У 2025 році частина українських пенсіонерів зможе отримувати щомісячну доплату в розмірі 944 гривні. Йдеться про самотніх літніх людей, які потребують постійного догляду. Це передбачено Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Надбавка становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2025 році це 2 361 грн) і передбачена законом. Право на доплату мають:

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  • громадяни віком 80 років і більше;
  • ті, хто проживає окремо, без родичів або опікунів;
  • мають підтверджену лікарями потребу в постійному догляді;
  • отримують пенсію за віком.

Водночас пенсіонери, які отримують пенсію за інвалідністю, не можуть претендувати на цю виплату.

Як отримати доплату

Для отримання доплати потрібно звернутися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду з пакетом документів:

  1. паспорт;
  2. ідентифікаційний код;
  3. медичний висновок ЛКК про потребу в догляді;
  4. витяг з ПФУ про відсутність інших доплат за догляд.

Виплата стане доступною з квітня 2025 року.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, що найнижча пенсія в Україні — це соціальна виплата, яку отримують громадяни без достатнього трудового стажу або ті, хто ніколи не працював. Її розмір становить 2 361 грн — саме стільки складає прожитковий мінімум для непрацездатних у 2025 році.

З 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд автоматично здійснюватиме перерахунок пенсій для тих, хто після останнього перерахунку продовжував працювати і набув щонайменше 24 місяці страхового стажу до 1 березня. Перерахунок зроблять також тим, у кого минуло два роки з дати попереднього нарахування, навіть якщо вони мають менший стаж.

Як повідомляв Главред, в Україні багатодітні матері можуть вийти на пенсію достроково. Це стосується жінок, які виховали п’ятьох дітей до шести років або мають дітей з інвалідністю. Вони можуть піти на пенсію у 50 років, маючи щонайменше 15 років стажу.

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Що відомо про Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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