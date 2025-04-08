Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

Внаслідок рішень Трампа курс долара до євро скоро може впасти, це відіб’ється і на співвідношенні гривні до долара.

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Долар різко подешевшає/ колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Основні тези Новака:

Через торгову війну Трампа долар може знецінитися по відношенню до інших твердих валют

Долар девальвує по відношенню до євро, це відіб’ється і на співвідношенні гривні до долара

Торговельна війна, яку президент США Дональд Трамп розв’язав проти майже всіх країн світу, вже має наслідки. Передусім це вдарило по американській економіці. Йдеться про обвал акцій на американському фондовому ринку вже більш ніж на 10%.

Це означає трильйонні втрати вартості активів американських компаній. Про це розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак у колонці для Главреда.

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За його словами, наступним наслідком може стати знецінення долара по відношенню до інших твердих валют. Він зазначив, що в принципі, це вже почалося, але поки що не носить катастрофічного характеру.

Проте все залежить від того, як далі діятиме адміністрація Трампа по відношенню до своїх головних торговельних та інвестиційних партнерів.

"Долар девальвує по відношенню до євро, і курс буде в межах 1,3 долари за євро. Глибшої девальвації, думаю, Федеральна резервна система США не допустить, але цілком можливі короткострокові зриви до нижчого курсу", – сказав Новак.

Курс гривні залежить від курсу основних твердих валют відносно одна одної. Тобто наскільки долар девальвує по відношенню до євро та інших твердих валют, приблизно настільки це дзеркально відіб’ється на співвідношенні гривні до долара.

"Великого зміцнення гривні не буде, але можна очікувати курс в межах 40 гривень за долар, можливо, навіть долар буде ще трохи дешевшим. На мої думку, попри всі нинішні події в Україні не буде масової втечі від долара, оскільки це традиційна іноземна валюта, яка має найбільший оборот всередині країни. Причому незрівнянно більший, ніж євро чи фунт. Тому масово українці навряд чи скидатимуть долар, якщо, звісно, не буде зриву долара відносно євро", – підсумував Новак.

Курс долара до гривні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" – після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт. Американська валюта зростає після восьмимісячного мінімуму, свідчать дані НБУ.

Також раніше повідомлялося, що ринок валют "потрусило" – експерти сказали, чи купувати долар і євро цього тижня. Прогнози аналітиків щодо курсів долара і євро в Україні неоднозначні.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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