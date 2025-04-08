Зачепить всіх власників карток: Ощадбанк ухвалив важливе рішення

Ощадбанк ухвалив важливе рішення через воєнний стан.

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Ощадбанк зробив заяву для українців / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Ощадбанк продовжує термін дії платіжних карток

Усі картки, термін яких сплив під час війни, будуть дійсними до 31 грудня 2025 року

Продовження відбудеться автоматично

Ощадбанк вирішив продовжити термін дії платіжних карток для своїх клієнтів. Усі картки, термін дії яких сплив під час війни, будуть дійсними до кінця року. Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії платіжних карток до 31 грудня 2025 року", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відтепер картки, термін дії яких закінчився, будуть продовжені до кінця 2025 року. Українці можуть продовжувати користуватися своїми картками для зняття грошей у банкоматах, оплати товарів та послуг навіть після зазначеного на картці терміну.

Продовження відбувається автоматично. Тому клієнтам Ощадбанку не потрібно звертатися до відділень банку. Отже, навіть якщо на картці зазначено, що вона дійсна до червня 2023 року чи вересня 2024 року, користувачі можуть без проблем використовувати її до кінця грудня 2025 року.

Таке рішення ухвалено через воєнний стан, коли багато українців не мають можливості оформити нову картку. Проте, як зазначили у банку, якщо ви отримали повідомлення, що ваша картка не буде продовжена, вам необхідно звернутися до відділення Ощадбанку для перевипуску картки.

Робота банків - новини України

Як повідомляв Главред, з 1 квітня 2025 року Ощадбанк змінює тарифи за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток. Для власників корпоративних карток встановлені нові збори.

Також клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми з платежами та роботою терміналів. Один із користувачів заявив, що будь-який платіж блокується, навіть в інтернет-магазинах, а підтримка не вирішує проблему. Інший клієнт повідомив про неполадку з поповненням картки через термінал.

Крім цього, клієнт ПриватБанку поскаржився, що в одному з банкоматів Києва він не зміг отримати 7000 грн, хоча кошти були списані з картки. Банкомат видав помилку і не повернув гроші, але клієнт отримав їх назад вже наступного дня.

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Що відомо про Ощадбанк? Ощадбанк (повна назва: Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", скорочена назва: АТ "Ощадбанк") — український комерційний банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває в державній власності, пише Вікіпедія.

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