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Долар чи євро: експерт відповів, яку валюту краще купувати у квітні 2025 року

Маріна Фурман
9 квітня 2025, 12:13
138
Якщо Трамп не змінить своєї політики, то курс долара може й надалі коливатися.
курс валют
Українцям варто зберігати активи в кількох валютах / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яку валюту краще купувати після введення тарифів Трампа
  • Що буде з курсом долара

Рішення США про запровадження тарифів викликало небувале падіння світових фондових і товарних ринків. Також "летить" вниз долар. Доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко розповів в етері КИЇВ24, куди зараз краще інвестувати гроші — в американську чи європейську валюту.

Він пояснив, що американська валюта стрімко втрачає позиції щодо інших світових валют, хоча нещодавно спостерігалося деяке уповільнення цього падіння.

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В умовах нестабільності експерт рекомендує українцям, звернути увагу на євро.

За його словами, за останній місяць європейська валюта зросла. Зараз за одне євро дають близько 1,1 долара, тоді як раніше було 1,6.

Водночас варто зберігати активи в кількох валютах. Найкращий варіант зараз — розподіл між гривнею, доларом і євро, з дещо більшою вагою національної валюти та євро.

При цьому Савченко переконаний, якщо Трамп не змінить своєї політики, то курс долара може й надалі коливатися. За його словами, найближчі тиждень-два покажуть справжні наміри американського президента.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, НБУ підвищив курс долара США на середу, 9 квітня. Після досягнення мінімального значення з вересня 2024 року, американська валюта почала зростати. Офіційний курс долара на 9 квітня встанивили на рівні 41,17 грн/дол., що означає ослаблення гривні на 9 копійок порівняно з попереднім днем.

Нагадаємо, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що динаміка ринку до 13 квітня залишиться незмінною, адже поки немає економічних причин для стрімких змін на валютному ринку. За його словами, курс долара коливатиметься в межах 41,4 - 41,8 гривні долар на міжбанку і 41,4 - 41,8 гривні за долар на готівковому ринку.

Нещодавно Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку розповів, як нові тарифи Трампа вплинуть на курс долара в Україні. Він підкреслив, що на курс долара в Україні найбільше впливають не нові мита Дональда Трампа, а насамперед військова ситуація. Крім того, ключову роль у стабільності гривні відіграє Національний банк України.

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Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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