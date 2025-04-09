Деякі українці зможуть не сплачувати за комунальні послуги: хто отримає пільги

У разі ухвалення законопроєкту, деякі українці зможуть не сплачувати комуналку на період дії воєнного стану, а також протягом року після його завершення.

https://glavred.net/economics/nekotorye-ukraincy-smogut-ne-platit-za-kommunalnye-uslugi-kto-poluchit-lgoty-10654370.html Посилання скопійоване

В Україні хочуть скасувати оплату комунальних послуг / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Кому дозволять не сплачувати за комунальні послуги

Протягом якого часу можна не вносити кошти за комуналку

В Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

У законопроєкті пропонується звільнити від комунальних платежів українців, чиє житло непридатне для проживання через пошкодження або руйнування. Адже у разі пошкоджень, які унеможливлюють проживання в помешканні, комунальні послуги фактично не надаються.

відео дня

Однак поки що немає конкретних законів, які б врегулювали це питання, тому людям в зруйнованих будинках все ще нараховують плату за комунальні послуги.

Якщо ж законопроєкт №13155 підтримають нардепи, тоді власники пошкодженого чи зруйнованого житла зможуть не сплачувати за комунальні послуги під час воєнного стану, а також протягом року після його завершення чи скасування.

Тарифи в Україні - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на Міністерство енергетики, в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги. У пресслужбі підкреслили, що питання перегляду тарифів на електроенергію та газ зараз не стоїть на порядку денному.

Нещодавно у пресслужбі ДТЕК розповіли, як отримувати менші рахунки за електроенергію. Найголовніше - важливо вчасно і коректно передавати показники лічильників. Якщо зробити це вчасно — з 30 березня по 3 квітня, тоді ви сплатите лише за реально спожиту електроенергію.

Крім того, гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив, у яких випадках споживачу можуть відключити електроенергію за борги. Він зазначив, що постачальник зацікавлений отримати оплату за вже спожиту електроенергію, а не відключити споживача. За словами Коваленка, відключення відбуваються лише і винятково тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг.

Читайте також:

Що таке житлово-комунальні послуги? Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред