Деякі українці зможуть не сплачувати за комунальні послуги: хто отримає пільги

Ви дізнаєтеся:
- Кому дозволять не сплачувати за комунальні послуги
- Протягом якого часу можна не вносити кошти за комуналку
В Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.
У законопроєкті пропонується звільнити від комунальних платежів українців, чиє житло непридатне для проживання через пошкодження або руйнування. Адже у разі пошкоджень, які унеможливлюють проживання в помешканні, комунальні послуги фактично не надаються.
Однак поки що немає конкретних законів, які б врегулювали це питання, тому людям в зруйнованих будинках все ще нараховують плату за комунальні послуги.
Якщо ж законопроєкт №13155 підтримають нардепи, тоді власники пошкодженого чи зруйнованого житла зможуть не сплачувати за комунальні послуги під час воєнного стану, а також протягом року після його завершення чи скасування.
Тарифи в Україні - новини за темою
Як писав Главред з посиланням на Міністерство енергетики, в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги. У пресслужбі підкреслили, що питання перегляду тарифів на електроенергію та газ зараз не стоїть на порядку денному.
Нещодавно у пресслужбі ДТЕК розповіли, як отримувати менші рахунки за електроенергію. Найголовніше - важливо вчасно і коректно передавати показники лічильників. Якщо зробити це вчасно — з 30 березня по 3 квітня, тоді ви сплатите лише за реально спожиту електроенергію.
Крім того, гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив, у яких випадках споживачу можуть відключити електроенергію за борги. Він зазначив, що постачальник зацікавлений отримати оплату за вже спожиту електроенергію, а не відключити споживача. За словами Коваленка, відключення відбуваються лише і винятково тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг.
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Що таке житлово-комунальні послуги?
Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".
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