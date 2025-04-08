Курс раптово 'підскочив': після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара 9 квітня
- Скільки коштуватиме євро в Україні
НБУ підвищив курс долара США на середу, 9 квітня. Після досягнення мінімального значення з вересня 2024 року, американська валюта почала зростати. Про це свідчать дані з сайту регулятора.
Офіційний курс долара на 9 квітня встанивили на рівні 41,17 грн/дол., що означає ослаблення гривні на 9 копійок порівняно з попереднім днем.
Водночас щодо євро гривня дещо зміцнилася — курс встановили на рівні 45,03 грн/євро, що на 2 копійки менше.
На міжбанку станом на 16:00 гривня торгувалася на рівні 41,18-41,21 грн за долар і 45,09-45,11 грн за євро. Водночас на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок — до 41,20 гривень.
Курс долара в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 7 квітня НБУ знизив офіційний курс долара до 41,19 грн — це найнижчий показник із жовтня 2024 року. Євро також подешевшав до 45,55 грн.
Вранці 8 квітня долар в обмінниках подешевшав на 10 копійок - до 41,20 грн, євро впав на 30 копійок - до 45,50 грн, повідомляє Мінфін. На міжбанку курс зріс на 3 копійки - до 41,08–41,13 грн/долар.
Крім цього, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов зауважив, що вирішальний вплив на курс долара в Україні має саме військова ситуація, а не митні ініціативи Дональда Трампа. За його словами, головним чинником стабільності на валютному ринку залишається Національний банк України.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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