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Курс раптово "підскочив": після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт

Руслана Заклінська
8 квітня 2025, 17:05
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Американська валюта зростає після восьмимісячного мінімуму, свідчать дані НБУ.
Курс раптово 'підскочив': після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт
НБУ підвищив офіційний курс після падіння / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 9 квітня
  • Скільки коштуватиме євро в Україні

НБУ підвищив курс долара США на середу, 9 квітня. Після досягнення мінімального значення з вересня 2024 року, американська валюта почала зростати. Про це свідчать дані з сайту регулятора.

Офіційний курс долара на 9 квітня встанивили на рівні 41,17 грн/дол., що означає ослаблення гривні на 9 копійок порівняно з попереднім днем.

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Водночас щодо євро гривня дещо зміцнилася — курс встановили на рівні 45,03 грн/євро, що на 2 копійки менше.

На міжбанку станом на 16:00 гривня торгувалася на рівні 41,18-41,21 грн за долар і 45,09-45,11 грн за євро. Водночас на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок — до 41,20 гривень.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 7 квітня НБУ знизив офіційний курс долара до 41,19 грн — це найнижчий показник із жовтня 2024 року. Євро також подешевшав до 45,55 грн.

Вранці 8 квітня долар в обмінниках подешевшав на 10 копійок - до 41,20 грн, євро впав на 30 копійок - до 45,50 грн, повідомляє Мінфін. На міжбанку курс зріс на 3 копійки - до 41,08–41,13 грн/долар.

Крім цього, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов зауважив, що вирішальний вплив на курс долара в Україні має саме військова ситуація, а не митні ініціативи Дональда Трампа. За його словами, головним чинником стабільності на валютному ринку залишається Національний банк України.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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