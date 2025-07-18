Середня зарплата не дорівнює середній пенсії: які виплати отримуватимуть українці

Громадяни з середнім доходом не можуть розраховувати на відповідну таким же показникам пенсію.

https://glavred.net/economics/srednyaya-zarplata-ne-ravna-sredney-pensii-kakie-vyplaty-budut-poluchat-ukraincy-10682471.html Посилання скопійоване

На яку пенсію можуть розраховувати українці / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основне:

Розмір пенсії громадян з середнім доходом в Україні нижчий за середній

При зарплаті у 20 тисяч гривень пенсія буде становити трохи більше 5 тисяч

Українці з мінімальною зарплатою отримуватимуть відповідну пенсію

Українці, які станом на 2025 рік мають середню зарплату, у перспективі отримуватимуть пенсію меншу за середньостатистичну. Про це пише OBOZ.UA з посиланням на ПФУ.

Згідно з останнім даними, у травні середній заробіток українців складав 20300 гривень щомісяця. Громадяни, з таким доходом протягом життя за 35 років стажу можуть отримати пенсію у розмірі 5269,9 гривень.

відео дня

Зауважимо, що цей показник більш як на тисячу гривень нижчий за середню пенсію в Україні, яка становить 6410,1 гривень. Натомість, щоб отримувати пенсію принаймні 11 тисяч гривень, українцям потрібно заробляти близько 42200 гривень.

Цікаво, що у випадку з громадянами, які отримують мінімальну зарплату ситуація інша, адже вони під час виходу на пенсію отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 2361 гривню.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Виплати пенсіонерам в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що у серпні 2025 року загального підвищення пенсій в Україні не планується, але окремі категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати.

Напередодні стало відомо, що в Україні вперше запровадили єдиний порядок щомісячних виплат пенсій та доплат за судовими рішеннями – як поточних, так і за минулі роки. Пенсіонери, яким будуть виплачуватися такі пенсії і доплати, зможуть бачити статус своїх виплат онлайн.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почали діяти нові правила щодо нарахування пенсій - згідно з Законом №2506-IX, пенсіонери отримали право на перерахунок виплат з урахуванням індивідуальних обставин.

Більше новин:

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред