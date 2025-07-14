Вартість базових продуктів вражає: ціни відчутно змінились за лічені дні

В Україні переписали ціни на овочі та фрукти.

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Ціни на овочі та фрукти в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Овочі борщового набору дешевшають

Вартість огірків, капусти та кабачків зросла

Також відчутно впали ціни на малину

В Україні ціни на овочі борщового набору продовжують невпинно падати. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зокрема, пропозиція столового буряка продовжує зростати, внаслідок чого він залишається товаром, який найбільше продається. Ціна на ранній буряк лише за тиждень впала з 12-20 грн/кг до 9-12 грн/кг. Вартість моркви також зменшилась. Так, ціна впала з 40-50 грн/кг до 16-25 грн/кг.

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Водночас, білокачанна капуста подорожчала, бо пропозиція продовжує залишатися обмеженою. На сьогодні її вартість складає 17-20 грн/кг.

Дешевше, ніж попереднього тижня, продавався томат. Ціна знизилась з 30-60 до 30-50 грн/кг. При цьому ціни на огірок і кабачок дещо зросли. Їхня вартість тепер складає 23-30 грн/кг та 15-20 грн/кг відповідно.

Як змінились ціни на продукти / фото: EastFruit

Ціни на фрукти

Варто додати, що у фруктово-ягідному сегменті зросли ціни на суницю садову та черешню. Тепер за них просять 100-170 та 150-200 грн/кг. Також подорожчали вишня (105-150 грн/кг) і чорна смородина (130-160 грн/кг).

Водночас, зростання пропозиції малини на ринку призвело до зниження цін. Тепер ягоду можна купити за 160-250 грн/кг, хоча раніше вартість коливалась у межах 200-300 грн/кг. З тієї ж причини подешевшав кавун. Ціни знизились з 20-32 грн/кг до 16-22 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні спостерігається подальше зниження цін на помідори. Причиною цього стало масове збирання врожаю у тепличних господарствах півдня країни, що співпало зі стабільним попитом на продукцію.

Також відомо, що яблука та груші нового врожаю в Україні подорожчають щонайменше на 10–15% порівняно з минулим сезоном. Основна причина – втрата значної частини врожаю навесні через несприятливі погодні умови.

Водночас, в Україні стрімко знижуються ціни на лохину. Дана тенденція супроводжується зростанням пропозиції продукції на ринку.

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