Сезон почався, а ціни кусаються: базовий фрукт в Україні різко підскочив в ціні

Ціни на фрукт майже втричі вищі, ніж на початку минулого року, коливаючись в межах 60-70 грн/кг.

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Чому яблука такі дорогі / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Яблука подорожчали втричі, тепер по 70 грн/кг

Виробники планують значно збільшити поставки

В Україні стартував сезон збору врожаю яблук, однак ціни на нові плоди приголомшили покупців, вони майже втричі вищі, ніж у той самий період минулого року. Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що наразі закупівельна ціна на свіжі яблука коливається в межах 60-70 гривень за кілограм, що значно перевищує минулорічні показники на початку сезону.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Попри початок збору, оптові продавці поки не квапляться знижувати вартість. Вони пояснюють це тим, що полиці ринку все ще займає здебільшого імпортна продукція, яка має слабкий попит, споживачі віддають перевагу локальним фруктам і ягодам.

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Водночас фермери зазначають, що вже найближчими тижнями планують наростити обсяги поставок українських яблук, що з великою ймовірністю призведе до поступового зниження цін.

Це може вплинути не лише на вартість вітчизняного урожаю, а й на ціни на іноземну продукцію.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Главред писав нещодавно про те, скільки в Україні коштують сезонні продукти. Варто вказати, що в супермаркетах ціни на них досить суттєво відрізняються.

Окрім цього, ціни на м'ясо в Україні також зростають. Основними факторами є стабільний попит, дефіцит живої ваги, а також сезонне збільшення закупівель під час відпусток.

Однак дефіцит почався не лише в м'ясній сфері. На прилавках України більше немає улюбленої риби: товстолоб і щука стали рідкістю.

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Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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