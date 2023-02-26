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Як підтвердити стаж, якщо трудова залишилася в окупації: пояснення чиновників

26 лютого 2023, 16:38
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило алгоритм підтвердження трудового стажу через мережу.
Трудова книжка, стаж
Трудовий стаж можна підтвердити через Мережу- чиновники / фото ua.depositphotos.com і Zib.com.ua

Люди, яким довелося терміново покинути рідні місця після їх тимчасової окупації російськими агресорами, можуть підтвердити свій трудовий стаж онлайн. Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, в системі пенсійного фонду України зберігаються всі дані. А починаючи з 2000 року генерується електронна трудова книжка.

Відновити втрачені дані завжди можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Що необхідно зробити:

  • Авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID;
  • Перейти до меню "комунікації з ПФУ" і вибрати "запит на отримання електронних документів";
  • З типів звернення вибрати "витяг з ЕТК", заповнити інші додаткові поля, підписати і направити звернення.

А ознайомитися з даними про стаж і завантажити копію документа на свій комп'ютер або гаджет можна буде через кілька хвилин в розділі "Мої звернення".

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Інші новини про трудовий стаж:

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