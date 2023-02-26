Як підтвердити стаж, якщо трудова залишилася в окупації: пояснення чиновників

Люди, яким довелося терміново покинути рідні місця після їх тимчасової окупації російськими агресорами, можуть підтвердити свій трудовий стаж онлайн. Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зокрема, в системі пенсійного фонду України зберігаються всі дані. А починаючи з 2000 року генерується електронна трудова книжка.
Відновити втрачені дані завжди можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Що необхідно зробити:
- Авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID;
- Перейти до меню "комунікації з ПФУ" і вибрати "запит на отримання електронних документів";
- З типів звернення вибрати "витяг з ЕТК", заповнити інші додаткові поля, підписати і направити звернення.
А ознайомитися з даними про стаж і завантажити копію документа на свій комп'ютер або гаджет можна буде через кілька хвилин в розділі "Мої звернення".
Пенсії в Україні
Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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