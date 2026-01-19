Євро перевищить психологічну межу: озвучено тривожний прогноз щодо курсу

Плотніков сказав, що передбачається подальша помірна девальвація гривні.

https://glavred.net/economics/evro-prevysit-psihologicheskiy-rubezh-ozvuchen-trevozhnyy-prognoz-po-kursu-10733531.html Посилання скопійоване

Курс євро в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

З початку 2026 року курс євро підскочив до нової позначки

Наразі немає підстав очікувати стрімкого зниження курсу

Вартість валюти також може вийти за межі 51 грн

Протягом двох тижнів січня 2026 року офіційний курс гривні до євро перебував вище психологічного рівня. Підстав очікувати стрімкого зниження курсу найближчим часом немає. Про це заявив доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, мінімальний показник офіційного курсу гривні до євро у січні 2026 року зафіксувався на рівні 49,51 грн/євро, а максимальний - 50,52 грн/євро.

відео дня

"Зараз європейська валюта трохи подешевшала по відношенню до американської, однак я не бачу підстав очікувати стрімкого зниження курсу найближчим часом. Хіба що з’являться якісь непорозуміння між Штатами і Європою, здатні спровокувати посилення долара", - наголосив Плотніков.

Він додав, якщо впродовж тижня курс не зрушить з 1,16 дол./євро, то українці можуть очікувати відносну стабілізацію на ринку.

Крім того, доктор економічних наук додав, що передбачається подальша помірна девальвація гривні з фіксацією в діапазоні 50,20-50,60 грн/євро.

На його думку, в обмінниках вартість валюти може перевищити психологічну межу і вийти за 51 грн.

Яким буде курс валют з 19 по 25 січня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що впродовж тижня очікується невелике зниження вартості долара.

На його думку, на готівковому ринку за один долар проситимуть 42,8-43,5 гривень, за євро доведеться віддати – 49-50,5 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 19 січня, Нацбанк підвищив офіційний курс долара до нового історичного максимуму. Таким чином гривня послабилася ще на 2 копійки.

Економіст говорив, що найближчим часом стрімка девальвація гривні зупиниться на рівні 43 гривень за долар. Тому, якщо в українців є вільні гроші, якими вони не планують користуватися у найближчі 6 місяців, їх можна обмінювати.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України зараз має всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вище 45 гривень за долар.

Читайте також:

Про персону: Олексій Плотніков Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань. Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами. У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред