В Україні перепишуть ціни на валюту: банкір сказав, що буде з доларом

Банкір розповів, яким буде курс євро та долара на наступному тижні.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-perepishut-ceny-na-valyutu-bankir-skazal-chto-budet-s-dollarom-10733069.html Посилання скопійоване

Скільки коштуватиме долар з 19 по 25 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара на наступному тижні

Скільки коштуватиме євро з 19 по 25 січня

Впродовж наступного тижня очікується невелике зниження вартості долара. Причина - зростання пропозиції на валютному ринку. Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна.

"Попит перевищуватиме пропозицію лише незначно – в межах 7-10%, що створює умови для більш спокійного та прогнозованого ринку", - говорить Тарас Лєсовий. відео дня

Крім того, НБУ продовжує відігравати ключову роль на міжбанківському ринку.

"Регулятор уважно відстежує баланс попиту та пропозиції й втручається в моменти, коли попит починає тиснути на курс", - каже банкір.

Лєсовий додає, що після короткого підвищення валюти зазвичай відбувається невелике зниження.

Скільки коштуватиме долар та євро з 19 по 25 січня

Банкір прогнозує, що на готівковому ринку за один долар проситимуть 42,8-43,5 гривень, за євро доведеться віддати – 49-50,5 гривень.

На міжбанківському ринку прогнозується курс купівлі долара на рівні 42,6 гривень, а продажу – 43,6 гривень, для євро ці значення можуть складати – 49-50,5 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи буде долар по 50 гривень - прогноз на 2026 рік

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, чи злетить долар до позначки 50 гривень.

За його словами, не варто очікувати різкого стрибка американської валюти.

"Національний банк України зараз має всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вище 45 гривень за долар. З огляду на те, що фінансова підтримка України є і буде зберігатися, є всі можливості забезпечити стабільний курс гривні у 2026 році на рівні курсу, який є на кінець 2025 року" - розповів Новак.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як писав Главред, на понеділок, 19 січня, Нацбанк підвищив офіційний курс долара до нового історичного максимуму. Водночас євро залшився без змін, а злотий подешевшав.

Попри січневі рекорди, різкого стрибка до 45-55 грн не прогнозують. За словами експертки Надії Байор, коливання сезонні й резервів НБУ достатньо.

Нещодавно доктор економічних наук Олексій Плотніков сказав, що різке послаблення гривні найближчим часом, ймовірно, зупиниться біля позначки 43 грн/дол. Тому українці з вільними коштами, які не планують витрат упродовж шести місяців, можуть розглянути купівлю валюти.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред