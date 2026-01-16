Гривня раптово рекордно обвалилась: новий курс валют на 19 січня

Курс долара підскочив до нового історичного максимуму.

Курс валют на 19 січня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

На понеділок, 19 січня, Нацбанк підвищив офіційний курс долара до нового історичного максимуму. Водночас євро залшився без змін, а злотий подешевшав. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 43,41 грн/дол. Таким чином гривня послабилася ще на 2 копійки порівняно з попереднім робочим днем.

Цей показник став черговим історичним максимумом для американської валюти. Попередній рекорд було зафіксовано у п’ятницю, 16 січня, на рівні 43,39 грн/дол.

Курс євро на 19 січня

Водночас щодо євро ситуація залишилася стабільною. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,44 грн/євро, практично без змін порівняно з п’ятницею.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,31/43,36 грн/дол., а євро - 50,33/50,37 грн/євро.

Курс злотого на 19 січня

Польський злотий подешевшав. НБУ встановив його курс на рівні 11,93 грн проти 11,98 грн у п’ятницю.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи варто купувати долари і євро - думка експерта

Доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що різке послаблення гривні найближчим часом, ймовірно, зупиниться біля позначки 43 грн/дол. Тому українці з вільними коштами, які не планують витрат упродовж шести місяців, можуть розглянути купівлю валюти.

Водночас експерт радить не поспішати тим, у кого немає фінансової "подушки". За його словами, Національний банк України контролює курс і утримуватиме його в діапазоні 43-43,50 грн/дол. щонайменше до літа, після чого поступово наближатиме до середньорічного показника, закладеного в держбюджет. Це має зменшити різкі коливання та підтримати стабільність.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 16 січня НБУ підвищив офіційний курс долара до нового історичного максимуму - 43,39 грн/дол. Євро зріс до 50,44 грн/євро, а польський злотий - до 11,98 грн.

Також банкір Тарас Лєсовий прогнозує стабільність валютного ринку цього тижня. Долар очікується в межах 42,3-42,9 грн, євро - 48,5-49,75 грн.

Крім цього, попри січневі рекорди, різкого стрибка до 45-55 грн не прогнозують. За словами експертки Надії Байор, коливання сезонні й резервів НБУ достатньо.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

