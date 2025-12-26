Чи буде долар по 50 гривень: зʼявився неочікуваний прогноз на 2026 рік

Експерт сказав, скільки коштуватиме американська валюта у наступному році.

Що чекає на долар у 2026 році - прогноз / Колаж: Главред, фото pixabay

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштуватиме долар у 2026 році

Чи злетить американська валюта до 50 гривень

Курс валют в Україні залежить від багатьох чинників, зокрема й від подій на фронті. Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, чи злетить долар до позначки 50 гривень.

За його словами, не варто очікувати різкого стрибка американської валюти.

Він переконує, що фінансова підтримка України буде зберігатися надалі, тому курс долара залишатиметься стабільним.

"Національний банк України зараз має всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вище 45 гривень за долар. З огляду на те, що фінансова підтримка України є і буде зберігатися, є всі можливості забезпечити стабільний курс гривні у 2026 році на рівні курсу, який є на кінець 2025 року" - розповів Новак.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара після Нового року - прогноз

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, що курс долара і євро до гривні після виділення Євросоюзом Україні 90 млрд євро (а це близько 105 млрд доларів) зможе втриматися на плаву.

Він зазначив, що на 2026-2027 роки Україна отримала гарантовану фінансову подушку.

"Вона дасть змогу не тільки покривати будь-який дефіцит державного бюджету, а й поповнювати золотовалютні резерви НБУ. А це дає всі можливості для підтримки стабільного курсу гривні на плюс-мінус сьогоднішньому рівні. Тому у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні ні в бік девальвації, ні в бік ревальвації", - розповів експерт.

Як писав Главред, на понеділок, 29 грудня, Національний банк України підвищив курс основних іноземних валют. Долар США, євро та польський злотий подорожчали порівняно з попереднім показником.

Нещодавно експерт Олександр Хмелевський зазначає, що завдяки іноземним позикам і кредиту ЄС у 90 млрд євро Нацбанк матиме ресурси для валютних інтервенцій. У січні 2026 року курс долара на міжбанку прогнозують у межах 42-43 грн.

Крім цього, доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозував, чи підніметься євро вище 50 грн.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

