Долар встановив абсолютний рекорд за всю історію: новий курс валют на 16 січня

Руслана Заклінська
15 січня 2026, 16:48
545
Національний банк України підняв курс долара і перевершив попередні пікові значення.
Курс валют на 16 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 16 січня
  • Скільки коштуватиме євро 16 січня
  • Який курс злотого встановлено

На п’ятницю, 16 січня, Національний банк України підвищив офіційний курс долара до нового історичного максимуму. Євро та польський злотий також подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на п'ятницю встановлено на рівні 43,39 грн/дол., що на 27 копійок більше порівняно з четвергом (43,12 грн/дол.).

Отже, долар оновив історичний максимум курсу. Попередній рекорд був зафіксований 13 січня, коли валюта коштувала 43,26 грн.

Євро також подорожчав. Курс європейської валюти на 16 січня становить 50,44 грн/євро, що на 17 копійок вище, ніж днем раніше (50,26 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,52/43,55 грн/дол., а євро - 50,56/50,57 грн/євро.

Курс злотого на 16 січня

Польський злотий також підріс. Його офіційний курс НБУ становить 11,98 грн, що на 6 копійок більше, ніж у четвер (11,92 грн).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи варто купувати долари і євро - думка експерта

Доктор економічних наук Олексій Плотніков поділився своєю думкою щодо того, чи варто зараз купувати долари та євро. За його словами, стрімке падіння гривні найближчим часом, ймовірно, зупиниться на рівні приблизно 43 гривні за долар. Це означає, що українці, які мають вільні кошти і не планують їх витрачати протягом наступних шести місяців, можуть безпечно обмінювати гривню на валюту.

Водночас Плотніков наголошує, що якщо у людини немає фінансової "подушки", не варто поспішати з купівлею валюти. Він пояснив, що Національний банк України активно контролює курс, утримуючи його в межах 43-43,50 грн за долар до літа, а після цього поступово наближатиме курс до середньорічного показника, закладеного у держбюджет. Такий підхід дозволяє уникнути різких коливань валютного ринку і забезпечує стабільність для економіки та громадян.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 15 січня Національний банк України зафіксував зміцнення гривні. Долар коштує 43,12 грн, євро - 50,26 грн, а польський злотий - 11,92 грн.

Також, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, валютний ринок цього тижня залишатиметься стабільним. Долар очікується в межах 42,3-42,9 грн, євро - 48,5-49,75 грн, при цьому НБУ продовжить стримувати курс через інтервенції.

Хоч на початку січня 2026 року долар і євро оновили рекордні показники, різкого стрибка до 45-55 грн найближчим часом не очікують, оскільки коливання є сезонними, а резерви НБУ достатні, зазначає експертка Надія Байор.

Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

