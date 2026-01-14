Долар та євро синхронно рухаються вниз: новий курс валют на 15 січня

Гривня продовжує зміцнюватися на тлі оновлених курсів НБУ.

Гривня посилює позиції щодо ключових валют / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Гривня зміцнилася щодо долара, євро та злотого

Долар і євро подешевшали на 6 копійок

Курс злотого знизився нижче 12 гривень

Національний банк України оприлюднив офіційні курси валют на четвер, 15 січня 2026 року. Згідно з даними регулятора, гривня продовжує зміцнюватися щодо ключових іноземних валют.

Долар і євро

Так, офіційний курс долара США встановлено на рівні 43,12 грн/дол. Це означає, що національна валюта подорожчала на 6 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також подешевшав. На четвер НБУ зафіксував курс 50,26 грн/євро, що свідчить про зміцнення гривні ще на 6 копійок.

Польський злотий

Дещо відступив і польський злотий, який раніше перевищував позначку у 12 гривень. Відповідно до офіційних даних регулятора, курс злотого на 15 січня становитиме 11,9179 грн за 1 злотий, що вказує на помірне посилення гривні після попередніх коливань.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Ситуація на міжбанківському ринку

На міжбанківському валютному ринку ситуація залишається стабільною. Станом на 16:00 котирування долара перебували в межах 43,11–43,14 грн/дол., а євро — 50,27–50,29 грн/євро.

Чи варто купувати долари і євро зараз - думка експерта

Доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що різке ослаблення гривні у найближчій перспективі вичерпає себе й курс стабілізується поблизу 43 грн за долар.

За словами експерта, громадянам, які мають вільні кошти та не планують витрачати їх протягом щонайменше шести місяців, доцільно розглянути купівлю іноземної валюти. Водночас тим, у кого відсутня фінансова "подушка безпеки", він радить не поспішати з обмінними операціями.

Плотніков наголошує, що Національний банк України наразі жорстко контролює валютний ринок, утримуючи курс у коридорі 43–43,50 грн за долар щонайменше до літа. Після цього регулятор, за його прогнозом, поступово коригуватиме курс у напрямку середньорічного показника, закладеного в державному бюджеті.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на початку січня 2026 року долар і євро оновили історичні максимуми, проте різкого стрибка до 45-55 грн найближчим часом не прогнозується. Фінансова експертка Надія Байор зазначила, що НБУ має достатні резерви, а січневі коливання є сезонними.

Крім того, на середу, 14 січня, Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро після періоду їх рекордного зростання. Водночас подешевшав і польський злотий. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Нагадаємо, що за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, валютний ринок цього тижня залишатиметься стабільним, без різких коливань. Долар очікується в межах 42,3-42,9 грн, євро - 48,5-49,75 грн, при цьому Національний банк продовжить стримувати курс через інтервенції.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

