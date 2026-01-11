Долар і євро можуть подешевшати: що буде з курсом валют уже з понеділка

Банкір сказав, чи варто чекати на різкі курсові коливання.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-mogut-podeshevet-chto-budet-s-kursom-valyut-uzhe-s-ponedelnika-10731329.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Ймовірно, пропозиція валюти на ринку зросте

Негативні чинники навряд чи зможуть суттєво змінити загальну картину

Основні курсові параметри майже повторять показники початку січня

Валютний ринок впродовж наступного тижня залишатиметься динамічним, але без різких перекосів. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"Політика "керованої гнучкості" дозволяє регулятору впливати на ринок через інтервенції, не створюючи різких курсових коливань. У результаті очікується, що основні курсові параметри майже повторять показники початку січня", - сказав він. відео дня

Банкір наголосив, що окрему увагу варто звернути на другу половину місяця.

"Ми припускаємо, що пропозиція валюти на ринку зросте. За таких умов НБУ зможе скоротити свою присутність на ринку, зменшивши обсяги інтервенцій до 300-400 млн дол. на тиждень. У дні, коли попит і пропозиція збігатимуться, курс формуватиметься без прямого втручання регулятора", - додав Лєсовий.

За його словами, навіть потенційні негативні чинники, зокрема ризики для енергосистеми, навряд чи зможуть суттєво змінити загальну картину.

"Таким чином, прогнозний діапазон офіційного курсу долара на наступний тиждень складає 42,3-42,9 грн. А курс євро, який залежить від світових котувань пари долар/євро, ймовірно, коливатиметься в межах 48,5–49,75 грн", - каже експерт.

За прогнозом банкіра, з 12 по 18 січня основні показники валютного ринку будуть наступними:

коридори валютних змін складуть 42,3-42,9 грн/дол. та 48,5-49,75 грн/євро (на міжбанку) та 42,3-42,8 грн/дол. та 48,5-49,75 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни на міжбанку очікуються до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Яким буде курс долара до кінця 2026 року

Фінансовий консультант Надія Байор говорила, що Національний банк України наразі має достатньо золотовалютних резервів, щоб утримувати валюту від неконтрольованого злету.

Вона додала, що січневі коливання курсу долара і євро є цілком закономірними.

За її прогнозом на кінець 2026 року долар буде на рівні 44,3 гривні, а євро - 55 гривень.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України підняв офіційний курс долара на 12 січня, встановивши черговий історичний максимум. Попри незначне здешевлення, євро впевнено тримається вище психологічної позначки у 50 гривень.

В Центрі економічної стратегії заявили, що подорожчання американської та європейської валют на стику років має типовий сезонний характер.

Крім того, відомо, що у проєкті державного бюджету на 2026 рік орієнтир за курсом долара встановлено на рівні 45,7 гривні.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред