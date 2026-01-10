Чи злетять долар і євро до 45 та 55 гривень: експерт озвучила прогноз

Гривня протягом року буде знецінюватися, але є нюанс.

Що буде з курсом валют в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказала Байор:

Коливання на валютному ринку на початку року передбачувані

Гривня до кінця року буде знецінюватися помірно

Курс долара навряд чи досягне позначки у 45 гривень

З початку січня 2026 року в Україні курс долара і євро досягли нових історичних максимумів. Через це виникає питання, чи не злетить долар до 45 гривень, а євро до 55 гривень.

Фінансовий експерт Надія Байор розповіла 24 каналу, чи є приводи для занепокоєння щодо курсу валют в Україні та що буде відбуватися на ринку далі.

Байор зазначила, що Національний банк України наразі має достатньо золотовалютних резервів, щоб утримувати валюту від неконтрольованого злету. А січневі коливання курсу долара і євро є цілком закономірними.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чому знецінюється гривня

На початку року Мінфін має великі потреби у гривні, а пізніше НБУ купує надлишок української валюти і курс стає стабільним. Тому знецінення гривні протягом року буде помірним.

"Очікується помірна девальвація гривні, та все ж нижча, ніж про це гучно заявляють в медіа. За даними аналітиків ICU, сповільнення інфляції, зростання зовнішніх дисбалансів та рекомендації МВФ спонукатимуть НБУ послабити курс гривні до долара протягом року. Їхній прогноз на кінець 2026-го – 44,3 гривні за долар та близько 55 гривень за євро", - додала експерт.

Чи варто купувати долари і євро зараз - думка експерта

Главред писав, що на думку доктора економічних наук Олексія Плотнікова, найближчим часом стрімка девальвація гривні зупиниться на рівні 43 гривень за долар.

Тому, якщо в українців є вільні гроші, якими вони не планують користуватися у найближчі 6 місяців, їх можна обмінювати. Але якщо відповідної "фінансової подушки" немає, то краще не поспішати з обміном гривні на долари, чи євро.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що через сильне дорожчання євро до долара українці мають курс на рівні 50 грн в обмінниках. Протягом першого кварталу 26-го року така тенденція буде зберігатися.

Раніше банків розповів, що у січні 2026 року долар в Україні поводитиметься передбачувано: різких коливань не очікується, а Національний банк продовжить утримувати ситуацію на валютному ринку під контролем.

Раніше повідомлялся, що українцям рішення щодо валюти варто приймати, виходячи з особистих цілей, а не емоцій. Для запланованих витрат у гривні краще використовувати гривневі інструменти, а для валютних накопичень — діяти регулярно і без поспіху, поступово купуючи валюту.

Про персону: Надія Байор Надія Байор - експерт з питань фінансів Smart Family Office, яка навчає основ управління грошима, заощадження, інвестування, фінансової безпеки.

